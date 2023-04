Final Fantasy 16: Hier sind 25 Minuten neues PS5-Gameplay in 4K.

Gestern gab es am späten Abend eine neue Ausgabe von State of Play zu sehen, im Fokus stand Square Enix' Final Fantasy 16.

Wenn euch das zu spät war oder ihr es euch einfach noch einmal in Ruhe anschauen möchtet, könnt ihr das nun tun. Und zwar in 4K-Auflösung!

Umfangreiche Eindrücke

Ganze 25 Minuten Gameplay aus Final Fantasy 16 gibt es zu sehen. Und das neue Material deckt verschiedene Bereiche ab, befasst sich mit Kämpfen, der Erkundung der Spielwelt und den RPG-Elementen.

Zusammengefasst lässt sich wohl sagen, dass all das, was Square Enix bisher über Final Fantasy 16 sagte, in dieses Video gesteckt wurde, um es euch zu zeigen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy 16:

Im Endeffekt habt ihr so den bestmöglichen Überblick über das kommende Rollenspiel. Für Fans lohnt sich ein Blick allemal, es sei denn, ihr wollt komplett ungespoilert beziehungsweise ohne zu viele Eindrücke vorab ins Spiel gehen.

Hier seht ihr das neue Gameplay:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Final Fantasy 16 wird am 22. Juni 2023 zuerst einmal nur für die PlayStation 5 veröffentlicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten