Final Fantasy 16 ist der Star der morgigen PlayStation State of Play

Diesen Donnerstag - oh, das ist ja schon morgen - strahlt Sony eine neue PlayStation State of Play aus, in der Final Fantasy 16 im Mittelpunkt steht.

Überraschende Präsentation angekündigt

Notiert euch den 13. April im Kalender oder merkt euch einfach Donnerstag um 23:00 Uhr vor, um den Showcase nicht zu verpassen. Wer sich auf das neue Final Fantasy freut, bekommt bei der Präsentation über 20 Minuten Gameplay gezeigt.

Laut Sony wirft die Show Licht auf das "düstere Fantasy-Setting von Final Fantasy 16, die mächtigen Eikons und die Dominanten, die sie beherbergen, und das auffällige Kampfsystem, das in den ersten Trailern angeteasert wurde".

Schauen könnt ihr die fantastische Show über die beiden Plattformen Twitch und YouTube.

Final Fantasy 16 von Entwickler Square Enix soll am 22. Juni exklusiv für die PlayStation 5 erschienen.