Forspoken vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Square Enix und Luminous Productions lassen euch in Forspoken bald magische Abenteuer erleben. Das Spiel erscheint am 11. Oktober 2022 für PlayStation 5 und PC.

In unserem Guide lest ihr nachfolgend alles, was ihr über die Vorbestellung von Forspoken wissen müsst. Unter anderem haben wir Informationen zu den Editionen sowie den Bonusinhalten für euch.

Wo kann ich Forspoken vorbestellen?

Als Standard Edition könnt ihr Forspoken bereits für PC und PlayStation 5 vorbestellen. Auf beiden Plattformen kostet diese 79,99 Euro.

Standard Edition vorbestellen

Steelbook Edition vorbestellen

Exklusiv bei Amazon bekommt ihr noch eine Edition mit Steelbook. Die kostet ebenfalls 79,99 Euro, ist also nicht teurer als die Standard Edition.

Gibt es eine Collector's Edition von Forspoken?

Eine Collector's Edition zu Forspoken wurde bisher nicht angekündigt. Es wird allerdings eine Digital Deluxe Edition des Spiels geben, deren Preis liegt bei 104,99 Euro.

Die Digital Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel einen Mini-Soundtrack, ein Mini-Artbook (beides als Download), den Prequel-DLC Forspoken: In Tanta We Trust (für das Frühjahr 2023 geplant) inklusive Early Access sowie ein Paket mit seltenen Ressourcen).

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Forspoken?

Abhängig von der Plattform gibt es verschiedene Vorbestellerboni für Forspoken. Erwähnt werden sie bisher allerdings nur bei den digitalen Versionen des Spiels.

Bei einer Vorbestellung auf dem PC erhaltet ihr:

Umhang "Elite"

Halskette "Spektralkombo"

Nägel "Prisma"

Auf der PlayStation 5 sieht es wie folgt aus:

Umhang "Kein Limit"

Halskette "Symbolkombo"

Nägel "Schießfreudig"

Fertigungspaket für Einsteiger

Weitere Meldungen zu Forspoken: