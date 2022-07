Genshin Impact trifft auf Sherlock: Detektiv Heizou stellt sich im Trailer vor!

In wenigen Tagen ist es so weit: Das neuste Banner von Genshin Impact kommt sowie das Sommer-Update 2.8. Damit kommt auch ein neues Gesicht ins Spiel, der Detektiv und schärfste Ermittler von Inazuma: Shikanoin Heizou. Die Spürnase mit dem roten Haarschopf stellt sich in einem neuen Trailer vor.

Bei Shikanoin Heizou handelt es sich um den Detektiv der Tenryou Verwaltung, der Bösewichte mit seinem scharfen Verstand und seiner Kombinationsgabe in die Enge treibt - natürlich aber nicht nur damit, sondern auch mit einigen

Das Spannende an Heizous Kampfstil: Er ist ein Anemo-Nutzer, der er eine Kombination aus Katalysator-Angriffen und stylishem waffenlosem Nahkampf anwendet, um die Gegner zu Fall zu bringen. Aber seht euch seine Mischung aus Magie und Martial Arts einfach selbst einmal in Aktion im neuen Video "Cyclone of Investigation" an.

Im Text zur Heozou heißt es passend zu seinen stürmischen Fähigkeiten und frischem Verstand: "Der Wind kann Hinweise liefern und den Nebel vertreiben. Wenn du ihn zu nutzen weißt, ist er dein bester Partner bei der Lösung von Verbrechen."

Als 4-Sterne-Charakter könnt ihr ganz einfach nach dem jungen Detektiv ziehen, während ihr euch im nächsten Banner auf eine der Reruns von Kazuha oder Klee konzentriert, denn Heizou wird mit den beiden im Banner sein. Abgelöst werden die beiden Banner im Anschluss von Pyro-Bogenschützin und Feuerwerkfachfrau Yoimiya in ihrem ersten Rerunbanner.