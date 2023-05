Gewinnt eine limitierte Switch im Zelda: Tears of the Kingdom Design!

Ein neues Zelda ist immer ein exzellenter Grund für eine limitierte Sonderedition der aktuellen Zelda-Konsole. Natürlich gibt es jetzt auch für Zelda: Tears of the Kingdom eine neue Switch und natürlich verlosen wir eine davon. Man ging auch in die vollen. Keine Schraube blieb für diese Edition unangetastet. Die Schrauben sind aus einem speziellen Material, das nur relativ kurz hält, wenn die Konsole benutzt wird und dann zerbricht. Ihr müsst also stets neue Schrauben suchen, um weitermachen zu können. Was für eine brillante Hommage an die beliebteste Mechanik der Switch-Zeldas!

Frühling, wieder mehr draußen unterwegs, da kommt so eine Switch gerade richtig.

Nein, natürlich ist dem nicht so, dies ist eine technisch ganz reguläre Switch OLED, die es euch erlaubt zu Hause wie unterwegs Tausende Spiele zu zocken, von Animal Crossing: New Horizons bis Zelda: Tears of the Kindom ist für jeden was dabei. Aber der Look ist natürlich was Besonderes, angefangen von der mit Symbolen texturierten Rückseite der Konsole über die mit Zelda-Motiv bewährte Docking-Station zu den verzierten goldenen Joy-Cons gibt sich diese Switch komplett dem Zelda-Look hin.

Aber es ist keineswegs die erste Zelda-Edition einer Nintendo-Konsole. Den Anfang machte nicht das NES, sondern das Super Nintendo. Aber keineswegs mit tollen Designs. Stattdessen gab es Value-Packs mit einem Aufkleber darauf oder einer anderen Schachte drumherum. Langweilig. Deshalb hier die drei besten Zelda Sammler-Konsolen aller Zeiten.

Platz 3: Miyamotos Autogramm auf einer goldenen Zelda Advance SP Edition

Wenn ihr damals 2004 im Nintendo World Store die goldene Zelda Advance SP Edition vorbestellt habt, dann hattet ihr die unglaubliche Chance eine von wenigen (unter 20 sagt man wohl, keiner weiß es scheinbar so genau) von Shigeru Miyamoto signierten Editionen zu gewinnen. Im Anschluss wurden wohl noch ein paar bei einer Autogrammstunde nachgereicht. Da schon 2007 ein Verkauf stolze 2000 Dollar auf Ebay brachte, sind die Chance eine dieser Konsolen zu ergattern niedrig, selbst wenn mal wieder eine auftauchen sollte.

Platz 2: 24 Karat Gold Advance SP Zelda Edition

Gleich noch mal der Advance SP, der zum Release von Mimish Cap die Welt beglückte. Jemand bei Nintendo hat wohl einmal zu oft Willy Wonka gesehen (oder gar gelesen) und verteilte sieben goldene Tickets in allen regulären Collector’s Editionen des Advance SP. Wenn ihr eines dieser Tickets in eurer Box gefunden habt, konntet ihr es gegen einen ganz besonderen Advance SP eintauchen: Die Konsole war mit 24-karätigem Gold überzogen. Nur vergoldet, wohlgemerkt, nicht massiv. Aber trotzdem. Die Mischung aus Sammler-Seltenheit und realem Goldwert macht diese Edition zu einem heiligen Gral für Zelda-Sammler. Sie ist auch fast so schwer zu finden. Es ist bekannt, dass sechs Tickets eingelöst wurden. Ob das siebte einfach nicht dokumentiert eingelöst wurde oder ob es noch da draußen irgendwo in einer ungeöffneten Mimish-Cap-Edition herumliegt… Wer weiß.

Platz 1: Crystal Icing Swarovski Twilight Princess Wii

Es kann sein, dass es von dieser Konsole mehr als sieben gibt, so richtig scheint das nicht dokumentiert. Sie wurde wohl im Rockefeller Center verkauft - vielleicht. Crystal Icing hat schon eine Reihe von Sondereditionen von Nintendo Konsolen mit Swarovski-Kristallen aufgehübscht, aber diese Wii wurde wohl auch noch mal in Gold getaucht, wie das DS. Danach ging man mit den Kristallen zugange und das Motiv sieht auch wirklich gut aus. Ich bin kein Swarovski-Fan, ich finde, das sieht normalerweise alles kitschig aus, aber in diesem Falle… Es ist mega-kitschig, aber ich würde sie nehmen.

Diese Zelda: Tears of the Kingdom Collector's Switch könnt ihr gewinnen.

Also, die Konsole, die ihr hier gewinnen könnt, hat kein goldenes Ticket drin, wurde nicht in Gold getaucht und auch nicht von Miyamoto signiert. Ich weiß auch nicht, warum wir uns überhaupt trauen, euch so etwas anzubieten. Na ja, bevor es schlecht wird, einer von euch wird sich sicher darüber freuen. Danke, Nintendo, dass ihr so einen so schicken Preis gestiftet habt!

Der Einsendeschluss ist der 14.5.2023, um 23:59 Uhr.