Gewinnt heute am 24.12. eine PS4 Pro "500 Million" Collector's Edition - Der Marker für ein Stück Gaming-Geschichte

Das finale Gewinnspiel im letzten Türchen und es ist fast schon traditionell eine Konsole. Die Frage ist bei diesem wunderschönen Sammlerstück, ob es schon Retro ist oder doch nicht. Schließlich läuft auf dieser PS4 Pro immer noch God of War Ragnarök und das ist eines der schönsten Spiele überhaupt. Nun, vielleicht läuft es auf der PS4 Pro nicht ganz so gut wie auf der PS5. Aber zum einen ist diese jetzt hoffentlich den letzten Monat immer noch knapp – ab Anfang 2023 sollen wir uns vor lauter PS5s in den Läden nicht mehr retten können – und zum anderen ist dieses rare Stück hier eigentlich netter als eine schnöde PS5. Dies hier ist nämlich eine PS4 Pro 500 Million Edition.

Diese erschien vor vier Jahren, 2018, und mit ihr feierte Sony, wie der Name schon sagt, 500 Millionen verkaufte PlayStation-Geräte. Von der ersten PlayStation über ihre Nachfolger hin zu Exoten wie der PSP Go, die sicher nur einen kleinen Teil dieser riesigen Zahl ausmacht, ist die PlayStation eine Erfolgsgeschichte. Sicher, eine, die mit einem Scheitern begann, aber diese spezielle PS4 Pro ist wohl auch ein Symbol, dass Sony über das Scheitern der Verhandlungen mit Nintendo Anfang der 90er nicht mehr so traurig sein dürfte. Bekanntermaßen sollte Sony die CD-Technologie für eine neue Nintendo-Plattform bauen, aber der Deal kam nicht zustande. Sony legte selbst los, gab dem Plastikhaufen einen griffigen Namen, großartige Spiele und eine hippe Marketingkampagne – und der Rest ist Geschichte.

Die 500 Million Edition ist von der Technik her eine vollwertige PS4 Pro, das heißt aktuelle läuft auf ihr noch fast alles, wo nicht exklusiv für PS5 draufsteht. Wenn ihr also noch Ghost of Tsushima, Horizon oder God of War nachholen wollt, dann könnt ihr das auf der 500 Million tun. Aber dann wiederum ist die ja fast zu schade. Wie sagte Dr. Jones schon: Sie gehört in ein Museum. So schick ist das halbtransparente, dunkelblaue Gehäuse auch. Ein echter Hingucker. Die 500 Million ist auf 50.000 Stück limitiert, mit der jeweiligen Nummer vorn auf die goldene Einlassung geprägt.

Damit der Rest um diese vielleicht schickeste Version der PS4 Pro nicht so unpassend wirkt, ist dies ein großes Gesamtpaket aus allem, was man benötigt: Die Kamera liegt in passendem Blau anbei, ein einfaches In-Ear-Headset auch und vor allem einen passenden Controller. Dieser ist ebenfalls transparent dunkelblau und wie die Konsole mit seinem ganz dezenten Gold-Akzent beim Logo die hübscheste Version dieses eine Generation prägenden Eingabegerätes. Schade ist lediglich, dass in dem Set nicht das alte Wireless Headset beiliegt. Das wurde 2018 getrennt verkauft, viel Glück also bei der Jagd, wenn ihr das 500 Million Set komplettieren wollt. Egal, dieses Paket hier ist ein Stück PlayStation-Geschichte und heute (und in den nächsten Tagen) könnt ihr es hier gewinnen. Viel Glück dabei und Dank an Sony für diesen schönen Preis!

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten