Gotham Knights vorbestellen - Editionen, Preis und Bonusinhalte

Batman ist tot! Deshalb übernehmen in Gotham Knights bald andere Helden die Aufgabe, Gotham für den übelsten Schurken zu sichern. Erhältlich ist das Spiel ab dem 25. Oktober 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

In unserem Guide lest ihr nachfolgend alles, was ihr über die Vorbestellung von Gotham Knights wissen müsst. Wir haben unter anderem Infos zu den Editionen sowie zu den Bonusinhalten für euch.

Wo kann ich Gotham Knights vorbestellen?

Die Standard Edition von Gotham Knights kostet euch 74,99 Euro (UVP) auf Konsolen und 59,99 Euro auf PC, sie enthält neben dem Hauptspiel noch den 233 Kustom Batcycle-Skin als Bonus.

Standard Edition vorbestellen

Deluxe Edition vorbestellen

Für 94,99 Euro bekommt ihr eine Deluxe Edition des Spiels. Nebem dem 233 Kustom Batcycle-Skin enthält sie das Visionärspaket mit folgenden Inhalten:

Exklusiver "Knightwatch von Jim Lee"-Transmog

"Of the Future"-Anzugsstil, inspiriert vom "Batman of the Future"-Universum

Geborgenes zum Herstellen neuer Ausrüstung

Verbesserte Ausrüstung

Exklusives Emote

3 exklusive Anzugsfarbkombinationen

Special Edition vorbestellen

Im Handel gibt es außerdem noch eine Special Editon von Gotham Knights für 74,99 Euro, die neben dem Spiel ein Steelcase und den 233 Kustom Batcycle-Skin enthält.

Gibt es eine Collector's Edition von Gotham Knights?

Ja, es gibt eine Collector's Edition von Gotham Knights. Sie umfasst das Basisspiel sowie alle Inhalte der Deluxe Edition. Hinzu kommen noch eine von Jim Lee inspirierte Statue der neuen Wächter, ein Echtheitszertifikat, Promethium Neue Wächter-Transmogs, ein Augmented Reality Talon-Schlüssel und eine Karte von Gotham City.

Die Collector's Edition von Gotham Knights.

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Gotham Knights?

Vorbestellerboni für Gotham Knights sind uns bisher keine bekannte. Sollte sich zum Release noch etwas ändern, erfahrt ihr es an dieser Stelle.

