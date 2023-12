GTA 6: Das Lied aus dem Trailer geht auf Spotify gerade durch die Decke

Der Trailer zu GTA 6 schlägt Wellen. Trotz der bisher wenigen Informationen ist das Netz voll mit Neuigkeiten und Gerüchten. Der Einfluss des Trailers lässt sich aber auch auf Spotify belegen.

GTA 6 gibt einem Tom-Petty-Song große Aufmerksamkeit

Wisst ihr, wie der Song aus dem Trailer zu Grand Theft Auto 6 heißt? Nein? Es ist "Love Is a Long Road" vom 2017 verstorbenen Musiker Tom Petty. Nach der Enthüllung des Trailers stiegen die Streams dieses einen Songs um unglaubliche 36.979 Prozent an, wie Pushsquare berichtet. Die Daten stammen aus einem Spotify-Wochenvergleich.

Einen ähnlichen Anstieg soll es zudem auf Musikplattformen wie Apple Music geben. Trends wie diese sind kein seltenes Phänomen. Ihr erinnert euch sicher noch, was während der vergangenen Staffel von Stranger Things mit "Running Up That Hill" von Kate Bush passiert ist.

of Attribution

Mehr zu GTA 6:

GTA 6: Was wir bisher wissen und was du wissen solltest

GTA 6 und die Liebe zum Detail: Das hier ist dir im Trailer vielleicht entgangen

Wagt GTA 6 das Unmögliche – und schafft diesmal sympathische Charaktere?

Rockstar und Spotify wissen, wie sehr GTA-Fans die Musik des Spiels schätzen und haben sich für eine offizielle Playlist zum Franchise zusammengetan. Aktuell beinhaltet sie sechs Stunden Musik - darunter Künstler wie Dr. Dre, Gorillaz, ZZ Top, Megadeth, Britney Spears oder TOTO.

Habt ihr plötzlich Lust auf Tom Petty bekommen? Wenn ihr in den Song auf Spotify reinhören wollt, dann müsst ihr ihn nicht mehr dort suchen, sondern könnt ganz bequem von hier aus auf die richtige Seite auf Spotify zugreifen.