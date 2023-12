GTA 6: Was wir bisher wissen und was du wissen solltest

Nach Jahren des Wartens wurde GTA 6 endlich gezeigt. Aber nicht, ohne dass nicht vorher ein weiterer Leak den penibel geplanten Marketingplan durcheinander brachte.

Ursprünglich für den Nachmittag des 5. Dezember geplant, veröffentlichte Rockstar Games den ersten Trailer zu GTA 6 nach einem Leak noch in der Nacht davor.

Besagten Trailer findet ihr nicht nur nachfolgend, wir zeigen euch auch noch alles Wichtige, was wir über GTA 6 wissen. Und diesen Artikel werden wir mit der Zeit auch weiterhin aktualisieren.

GTA 6 Was wir wissen Inhalt:

GTA 6: Trailer und Videos

Der erste Trailer zu GTA 6 wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 2023 von Rockstar Games vorzeigt veröffentlicht. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:

Das Video ermöglicht uns einen ersten Blick auf die spielbaren Charaktere in GTA 6, ein Paar, das durch Liebe und Raubüberfälle zusammengeschweißt wird. Ebenso sehen wir Eindrücke aus einem modernen Vice City und seiner Umgebung und bekommen eine Vorstellung davon, wie soziale Medien im Spiel sich auf das Gameplay auswirken können. Und Alligatoren gibt’s auch!

Nachtclub-Besitzer in GTA Online kennen vielleicht den Namen Dixon – der DJ, der auch als Steffen Berkhahn bekannt ist -, den ihr über English Dave trefft. Im Hotel sehen wir kurz ein Gebäude mit der Aufschrift "Hotel Dixeon", was bedeuten könnte, dass wir in GTA 6 mehr von ihm sehen.

Wann kommt der zweite GTA 6 Trailer?

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann der zweite Trailer zu GTA 6 veröffentlicht wird. So, wie wir Rockstar Games kennen, dürfte es ein Weilchen dauern. Womöglich ist in der ersten Jahreshälfte 2024 mit einem weiteren Trailer zu rechnen.

GTA 6 Release: Wann erscheint das Spiel?

Nach dem ersten Trailer wissen wir, dass GTA 6 im Jahr 2025 erscheinen wird. Ein konkretes Release-Datum kennen wir aktuell aber noch nicht.

Dieser Zeitraum gilt zuerst einmal für GTA 6 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S, da das Spiel bisher nur für diese Plattformen bestätigt wurde.

GTA 6 kommt somit ein Jahr später, als es viele erwartet hatten. In einem Bloomberg-Artikel vom Juli 2022 rechneten Industrie-Analysten mit einer Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2024 von Take-Two, das von April 2023 bis März 2024 läuft. Allerdings hieß es von den Befragten auch, dass sie keinen konkreten Termin kennen und davon ausgingen, dass das Spiel noch "mindestens zwei Jahre entfernt" ist. Sie hatten Recht.

Die Entwicklung von GTA 6 begann anscheinend im Jahr 2014 (ein Jahr nach Teil fünf). In einem Blogeintrag vom Februar 2022 hatte Rockstar zuvor bestätigt, dass sich das nächste GTA "aktiv in der Entwicklung" befindet.

Ein Grund für die später als erwartete Veröffentlichung könnten Veränderungen in der Arbeitsweise bei Rockstar Games sein. In der Vergangenheit gab es unter anderem Berichte über verpflichtende Überstunden während der Entwicklung von Red Dead Redemption 2.

Zudem gab es von vielen Seiten öffentlich Kritik, als Dan Houser sagte, sein Team habe '100-Stunden-Wochen' absolviert, um Red Dead Redemption 2 fertigzustellen. Seitdem habe es positive Veränderungen gegeben, unter anderem wurden zusätzliche Produzenten angeheuert, um die Arbeit besser zu verteilen. Ebenso kündigte das Management an, dass bei GTA 6 "keine exzessiven Überstunden erforderlich" seien.

Erwähnenswert ist noch, dass Rockstar Games in der Vergangenheit durchaus Spiele verschoben hat, nachdem ein Termin angekündigt wurde. Da 2025 nicht gerade um die Ecke ist, mag das vielleicht dahingehend ein wenig Sicherheit suggerieren, aber warten wir es ab.

GTA 6 Plattformen: Für welche Systeme kommt es?

Wie bereits erwähnt, erscheint GTA 6 im Jahr 2025 zuerst einmal für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Wird GTA 6 für PC kommen?

Zum aktuellen Zeitpunkt ist keine PC-Version von GTA 6 angekündigt. Dass eine PC-Umsetzung kommt, angesichts der PC-Vergangenheit der Serie zwar als relativ sicher, aber wahrscheinlich braucht ihr dafür mehr Geduld. Bei früheren Spielen schwankte die Wartezeit bis zu einer PC-Version, insofern könnte eine Umsetzung unter Umständen innerhalb weniger Monate kommen oder sich deutlich länger hinziehen. Aktuell gibt es dazu aber nichts Offizielles und Konkretes.

Was wir noch über GTA 6 wissen

Bis zur Veröffentlichung des ersten Trailers hat sich Rockstar ziemlich bedeckt gehalten, wenn es um Informationen zu GTA 6 ging. In einem Community-Update vom Februar 2022 sprach man zuvor davon, dass das Spiel aktiv in der Entwicklung sei.

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Ende 2022 gab es weiterhin einen massiven Leak zu GTA 6, nachdem Hacker Material aus einer frühen Entwicklungsversion in die Hände fiel. Was offizielle Informationen zum Spiel anbelangt, ist der erste Trailer jedoch bisher unsere beste Quelle:

GTA 6 hat einen spielbaren weiblichen Charakter . Vorherige Berichte wurden bestätigt, sie scheint eine Latina zu sein und alles in allem scheint es um "ein Paar von Hauptcharakteren zu gehen, dessen Geschichte durch die Bankräuber Bonnie und Clyde inspiriert ist". Im Trailer ist sie mit ihrem Partner zu sehen. Erstmals in der Reihe könnt ihr somit einen weiblichen Charakter spielen.

. Vorherige Berichte wurden bestätigt, sie scheint eine Latina zu sein und alles in allem scheint es um "ein Paar von Hauptcharakteren zu gehen, dessen Geschichte durch die Bankräuber Bonnie und Clyde inspiriert ist". Im Trailer ist sie mit ihrem Partner zu sehen. Erstmals in der Reihe könnt ihr somit einen weiblichen Charakter spielen. GTA 6 spielt in einem modernen Vice City . Dabei handelt es sich um eine fiktive Version von Miami mitsamt Umgebung. Ihr kennt den Schauplatz vielleicht aus GTA: Vice City und es wurde schon länger spekuliert, dass es der Schauplatz von GTA 6 sein könnte.

. Dabei handelt es sich um eine fiktive Version von Miami mitsamt Umgebung. Ihr kennt den Schauplatz vielleicht aus GTA: Vice City und es wurde schon länger spekuliert, dass es der Schauplatz von GTA 6 sein könnte. Rockstar plant, das Spiel "mit der Zeit zu aktualisieren, neue Missionen und Städte auf regelmäßiger Basis hinzuzufügen" . Das sagt zumindest ein Bericht von Bloomberg. Ursprünglich hieß es mal, GTA 6 umfasse "große Teile von Nord- und Südamerika", allerdings mussten diese Pläne während der Entwicklung zurückgefahren werden. Es stellt sich die Frage, wie groß die Map mit der Zeit ausfallen wird.

. Das sagt zumindest ein Bericht von Bloomberg. Ursprünglich hieß es mal, GTA 6 umfasse "große Teile von Nord- und Südamerika", allerdings mussten diese Pläne während der Entwicklung zurückgefahren werden. Es stellt sich die Frage, wie groß die Map mit der Zeit ausfallen wird. Beim Humor wird sich in GTA 6 einiges ändern. Bloomberg zufolge liegt das daran, dass Rockstar Witze auf Kosten von unterrepräsentierten Gruppen vermeiden möchte. Es wurden auch Rockstar-Beschäftigte erwähnt, die es für schwierig hielten, Amerika zu persiflieren, da es "bereits selbst in sich selbst Satire" sei. Erwartet dennoch kritische Kommentare, Anspielungen und so weiter.