Hogwarts Legacy: Alle Aufgaben der Professoren und Lehrer und wie man sie abschließt

Die Aufgaben in Hogwarts Legacy sind eine Art von Nebenmissionen, mit denen ihr in den meisten Fällen neue Zauber freischaltet.

Das bedeutet auch, dass der Großteil dieser Hausaufgaben (so kann man sie durchaus nennen) nicht optional ist, sondern erledigt werden muss. Ihr benötigt die damit freigeschalteten Zauber, um in manchen Nebenaufträgen und Hauptaufträgen der Story weitere Fortschritte erzielen zu können. Auch wenn sie auf den ersten Blick wie Beiwerk wirken mögen, kommt ihr früher oder später mit ihnen in Kontakt.

In diesem Guide geht es um die Aufgaben und Hausaufgaben von Hogwarts Legacy: wie man sie freischaltet, welche Lehrkraft dahinter steckt und wie man die gestellten Aufgaben abschließt.

Alle Hausaufgaben in Hogwarts Legacy

Weitere Aufgaben in Kürze...

Allgemeine Tipps zu den Aufgaben

Klar, wer erledigt schon gern Hausaufgaben? Bei Hogwarts Legacy solltet ihr sie aber auf dem Zettel haben, allein schon der Belohnungen wegen.

Eine Übersicht der an euch gestellten Aufgaben findet ihr bei den Aufträgen an dieser Stelle:

In diesem Reiter findet ihr eine Übersicht aller aktiven Aufgaben.

Jede Aufgabe, die euch von einem Professor zugeteilt wird, belohnt euch am Ende mit einem Zauber. Und diese Zauber sind früher oder später eine Grundvoraussetzung, um die Hauptaufträge weiterverfolgen zu können.

Für den späteren Hauptauftrag "Urtkots Helm" beispielsweise benötigt ihr nicht nur Stufe 12, sondern auch den Zauber "Depulso", den ihr von Professor Sharp erhaltet. Ihr kommt also nicht umhin, die von den Lehrkräften gestellten Aufgaben in Angriff zu nehmen.

Seht bei den Hauptaufträgen genau hin, ob sie bestimmte Voraussetzungen haben, die vor dem Start erfüllt sein müssen. In den meisten Fällen handelt es sich um Zauber, freischaltbar durch das Erledigen der Aufgaben.

Immerhin, muss man sagen, handelt es sich in vielen Fällen um "nebenbei" zu erledigende Dinge: hier einen Gegenstand sammeln, dort eine Alraune gegen mehrere Feinde gleichzeitig benutzen, hier einen Fokustrank testen und so weiter.

Wer wirklich alle Spielsysteme nutzt, sowie sie freigeschaltet werden, sollte keine Probleme beim Erfüllen der Aufgaben haben. Ansonsten konsultiert die Übersicht oberhalb und springt an den Punkt, wo ihr Hilfe benötigt.