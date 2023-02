Hogwarts Legacy: Alle Beziehungen (Natty, Poppy, Sebastian) und wie man sie abschließt

Die Beziehungen in Hogwarts Legacy sind eine spezielle Art optionaler Aufträge bzw. Quests.

Im Laufe des Spiels lernt ihr furchtbar viele NPCs kennen, sei es in Hogwarts oder auf den ausschweifenden Reisen durch die große Spielwelt. Die meisten dieser Personen sind nicht weiter von Belang und dienen als Händler oder Questgeber, bevor man nie wieder ein Wort mit ihnen wechselt. Aber es gibt auch ein paar Charaktere in Hogwarts Legacy, die besser ausgearbeitet wurden, euch länger begleiten und vor allem in der Hauptstory unterstützen.

Um diese Charaktere geht es hier. Folgt ihnen durch das Spiel und schaltet die folgenden Beziehungsaufträge frei, die ihr dann abschließen könnt, um das Verhältnis zu ihnen zu stärken.

Alle Beziehungen in Hogwarts Legacy

Allgemeines zu den Beziehungsaufträgen in Hogwarts Legacy

Bei den Beziehungen handelt es sich im Grunde um nicht mehr als übliche Nebenaufträge, die man erledigen, aber auch ignorieren kann. Im Tagebuch erkennt ihr sie an dem Sprechblasensymbol und könnt sie in einer eigenen Übersicht nachschlagen:

Allerdings dauert es eine ganze Weile, bis ihr überhaupt einen dieser Beziehungsaufträge erhaltet. Folgt einfach den Quests der Hauptgeschichte und ihr lernt früher oder später die folgenden Personen kennen:

Natsai Onai (Natty)

Poppy Sweeting

Sebastian Sallow

Sie sind in diverse Hauptaufträge involviert und helfen euch in verschiedenen Kapiteln. Diese sind nicht optional, weshalb man den Start der Beziehungen im Grunde kaum verpassen kann.

Zu gegebener Zeit tauchen diese im Missionsverzeichnis auf und ihr könnt entscheiden, ob ihr die Freundschaft zu den Charakteren vertiefen möchtet oder nicht. Es lohnt sich wie immer, das zu tun, allein schon der Erfahrung wegen, die man kassiert.

Hinweis: Manche der Beziehungsaufträge verschwinden bereits nach einem kurzen Dialog mit der entsprechenden Person aus dem Verzeichnis, ohne weitere Hinweise, wie es nun weitergehen soll.

In dem Fall könnt ihr nur warten und andere Missionen erledigen, bis ihr per Eulenpost kontaktiert werdet. Dann gehen die Beziehungen weiter.