Hogwarts Legacy: Elderstab - So bekommt ihr den besten Zauberstab im Harry Potter Universum

Der Elderstab ist eines der "drei Heiligtümer des Todes" und gilt im Harry Potter-Universum als der beste Zauberstab überhaupt. Er hat die magische Kraft, jedes Zauberduell für seinen Meister zu gewinnen, und soll laut dem "Märchen von den drei Brüdern" vom Tod selbst geschaffen worden sein. Es ist daher nur verständlich, dass man den Elderstab in Hogwarts Legacy gerne sein eigenen nennen will. Wie das geht, verraten wir euch auf dieser Seite.

Elderstab in Hogwarts Legacy durch Zauberstab-Test erhalten

Wenn ihr euch den Elderstab in Hogwarts Legacy bei Ollivanders in Hogsmeade aussuchen wollt, werdet ihr schnell feststellen, dass dieses Unterfangen nicht so einfach ist. In der Theorie könnt ihr dort zwar einen halbwegs ähnlich aussehenden Zauberstab erstellen, doch den wirklichen Elderstab bekommt ihr nur über den offiziellen Zauberstab Test bei Wizarding World. Dafür müsst ihr sieben Fragen richtig beantworten, euer Wizarding World-Konto mit eurem Warner Bros.-Konto verbinden und ihr dürft noch nicht euren eigenen Zauberstab bei Ollivander erstellt haben.

Und selbst dann bekommt ihr den Elderstab nur dem Namen und Aussehen nach! Der Test weist euch nämlich einen Stab aus "Holunderholz mit Phönixkern 14 ½" und harter Flexibilität" zu. Der richtige Elderstab hat aber bekanntlich einen Kern aus dem Schweifhaar eines Thestrals, doch da es dieses Material nicht im Spiel gibt, muss man sich, wohl oder übel, mit einem Phönixkern zufriedengeben. Näher kommt man an den Elderstab in Hogwarts Legacy nicht heran – zumindest nicht, wenn man nicht etwas Hand an die Spieldateien anlegt (siehe Elderstab-Mods).

Welche Antworten ihr auf die sieben Fragen des Tests abliefern müsst, um den Elderstab zu bekommen, zeigen wir euch nachfolgend. Übrigens: Die Webseite mit dem Zauberstab-Test ist üblicherweise englischsprachig, je nach Browser / Einstellungen / Plug-ins kann es aber auch sein, dass die Seite automatisch ins Deutsche übersetzt wird.

Zauberstab Test: Fragen und Antworten für den Elderstab

Frage: First of all, would you describe yourself as … (Erstens, würden Sie sich selbst als…)



Antwort: Wähle eine beliebige Antwort aus. Um den Elderstab in Hogwarts Legacy zu bekommen, könnt ihr die erste Frage des Zauberstab-Tests beliebig beantworten. Frage: And your eyes … (Und deine Augen…)



Antwort: Wählt "Blue" (Blau) aus. Die zweite Frage des Zauberstab-Tests müsst ihr mit "Blue / Blau" beantworten, Um den Elderstab für Hogwarts Legacy zu bekommen. Frage: Was the day on which you were born … (War der Tag, an dem du geboren wurdest…)



Antwort: Wähle eine beliebige Antwort aus. Die dritte Frage des Zauberstab-Tests könnt ihr wieder beliebig beantworten. Frage: Do you most pride yourself on your … (Sind Sie am meisten stolz auf Ihre…)



Antwort: Wählt "Intelligence" (Intelligenz) aus. Die Anwort auf die vierte Frage des Zauberstab-Tests lautet "Intelligence / Intelligenz". Frage: Travelling alone down a deserted road, you reach a crossroads. Do you continue… (Wenn Sie alleine eine verlassene Straße hinunterfahren, erreichen Sie eine Kreuzung. Machen Sie weiter…)



Antwort: Wählt "Right towards the castle" (Direkt zur Burg) aus. Die fünfte Frage beantwortet ihr mit "Right towards the castle / Direkt zur Burg". Frage: Do you most fear… (Haben Sie am meisten Angst…)



Antwort: Wählt hier "Fire" (Feuer) für einen Einhorn-Kern

"Darkness" (Dunkelheit) für einen Phönix-Kern

"Heights" (Höhen) für einen Drachen-Kern



Info: Der richtige Elderstab hat einen Thestral-Kern. Dieses Material gibt es in Hogwarts Legacy jedoch nicht, daher müsst ihr euch für etwas anderes entscheiden. Es macht keinen Unterschied, welche der drei Möglichkeiten ihr wählt. Die sechste Frage könnt ihr entweder mit "Fire / Feuer", "Darkness / Dunkelheit" oder "Heights / Höhen" beantworten, merkt euch aber eure Antwort für die nächste Frage. Frage: In a chest of magical artifacts, which would you choose… (In einer Truhe mit magischen Artefakten, welche würden Sie wählen…)



Antwort: Die richtige Antwort hängt davon ab, welche Antwort ihr bei Frage 6 gegeben habt! Habt ihr Frage 6 mit "Fire" (Feuer) für einen Einhorn-Kern beantwortet, wählt ihr bei Frage 7 die Antwort "Glittering Jewel" (Glitzerndes Juwel).

Habt ihr Frage 6 mit "Darkness" (Dunkelheit) für einen Phönix-Kern beantwortet, wählt ihr bei Frage 7 die Antwort " Bound Scroll" (Gebundene Schriftrolle).

Habt ihr Frage 6 mit "Heights" (Höhen) für einen Drachen-Kern beantwortet, wählt ihr bei Frage 7 die Antwort "Silver Dagger " (Silberner Dolch). Je nachdem, wie ihr die sechste Frage des Zauberstab-Tests beantwortet habt, müsst ihr die siebte Frage mit "Glittering Jewel / Glitzerndes Juwel", "Bound Scroll / Gebundene Schriftrolle" oder "Silver Dagger / Silberner Dolch" beantworten.

Nachdem ihr alle Fragen wie angegeben beantwortet und euer Wizarding World-Konto mit eurem Warner Bros.-Konto verbunden, könnt ihr euren Elderstab bei Ollivander in Hogsmeade abholen. Natürlich ist das nur möglich, wenn ihr euren persönlichen Zauberstab nicht bereits im Spiel erstellt habt.