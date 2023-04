Hogwarts Legacy: Alle 42 Zauberstab Griffe und ihre Fundorte

Die Zauberstab Griffe in Hogwarts Legacy gehören zu den verschiedenen Sammelgegenständen im Spiel, haben aber auch einen ganz praktischen Nutzen, denn mit den verschiedenen Griffen könnt ihr das Aussehen eures persönlichen Zauberstabs noch weiter individualisieren. Außerdem könnt ihr – ganz im Gegensatz zum Zauberstab – die Zauberstab-Griffe jederzeit wechseln, wenn sie euch nicht mehr gefallen. Insgesamt gibt es 42 Zauberstabgriffe in Hogwarts Legacy, die ihr an verschiedenen Stellen in Zauberschule und in den verschiedenen Regionen der Weltkarte finden oder durch Aufträge bekommen könnt. Wo genau ihr die Zauberstabgriffe finden könnt und wie sie aussehen, zeigen wir euch auf dieser und den nachfolgenden Seiten.

Alle Zauberstabgriffe und wo ihr sie finden könnt

Es gibt zwei Wege, wir ihr an die 42 Zauberstabgriffe in Hogwarts Legacy herankommt: 37 Griffe müsst ihr in der Spielwelt finden und 5 Griffe bekommt ihr als Belohnung bei Nebenquests. Die auffindbaren Griffe sind stets in zylindrischen "Sammlungstruhen" versteckt (sehen fast so aus, wie ein Holzfass), die wiederum an festen Orten im Spiel zu finden sind. Allerdings bestimmt stets der Zufall, welcher Griff in welcher Sammlungstruhe enthalten ist. Anders ist es bei den fünf Griffen, die es als Belohnung gibt: Hier werfen die Quest stets fest vorgegebene Designs ab. Im Endeffekt ist nicht ganz leicht, gezielt einen bestimmten Griff einzusammeln, da ihr zumeist darauf hoffen müsst, dass euch das Glück hold ist.

Beim Suchen und Finden der Griffe sind zudem ein paar Zauber unerlässlich oder wenigstens recht hilfreich: Obligat ist "Alohomora", da ihr häufig verschlossene Türen der Stufe 1 bis 3 offenen müsst (mehr dazu auf der Seite Schlösser knacken). Daneben hilft euch "Lumos", um wortwörtlich etwas Licht ins Dunkel zu bringen, sowie "Revelio", um die Sammlungstruhen an dunklen Orten aufzudecken. In sehr seltenen Fällen benötigt ihr auch "Glacius", "Arresto Momentum", "Accio" oder "Levioso". Wo genau ihr die verschiedenen Griffe herbekommt, könnt ihr der nachfolgenden Tabelle und den weiterführenden Seiten entnehmen.