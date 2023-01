Hogwarts Legacy: Könnt ihr es spielen? Das hier sind die PC-Anforderungen.

Welche Hardware braucht ihr, um Hogwarts Legacy auf eurem PC spielen zu können? Das kommt ganz darauf an, wie gut es aussehen soll.

Mithilfe der offiziellen Angaben zu den PC-Anforderungen könnt ihr jetzt abschätzen, ob euer PC für die jeweilige Stufe ausreicht.

Die Systemanforderungen von Hogwarts Legacy

Insgesamt wurden Details zu vier verschiedenen Stufen bekannt gegeben, von Minimum bis hin zu Ultra 4K.

Details zu den einzelnen Konfigurationen findet ihr nachfolgend.

Minimum / Niedrige Einstellungen

Kategorie Anforderung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) CPU Intel Core i5 6600 (3,3 GHz) oder AMD Ryzen 5 1400 RAM 16 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 960 4 GB oder AMD Radeon RX 470 4 GB DirectX Version 12 Speicherplatz 85 GB HDD Weitere Anmerkungen SSD (bevorzugt), HDD (unterstützt), 720p und 30fps bei niedrigen Einstellungen

Empfohlen / Hohe Einstellungen

Kategorie Anforderung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) CPU Intel Core i7 8700 (3,2 GHz) oder AMD Ryzen 5 3600 RAM 16 GB Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 1080 Ti oder AMD Radeon RX 5700 4 DirectX Version 12 Speicherplatz 85 GB HDD Weitere Anmerkungen SSD, 1080p und 60 fps bei hohen Einstellungen

Ultra

Kategorie Anforderung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) CPU Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 5 5800 RAM 32 GB Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 2080Ti oder AMD Radeon RX 6800 DirectX Version 12 Speicherplatz 85 GB HDD Weitere Anmerkungen SSD, 1440p und 60 fps bei Ultra-Einstellungen

Ultra 4K

Kategorie Anforderung Betriebssystem Windows 10 (64-bit) CPU Intel Core i7 10700K (3,80 GHz) oder AMD Ryzen 5 5800 RAM 32 GB Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3090Ti oder AMD Radeon RX 7900 DirectX Version 12 Speicherplatz 85 GB HDD Weitere Anmerkungen SSD, 2160p und 60 fps bei Ultra-Einstellungen

Welche Grafikmodi unterstützt Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy bietet verschiedene Grafikmodi auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Unter anderem zählt dazu ein Fidelity-Modus mit 30 fps, außerdem gibt es einen Performance-Ziel mit 60 fps als Ziel.

Darüber hinaus unterstützen die Plattformen Grafikmodi für Spielerinnen und Spieler, die über Bildschirme mit VRR-Support (Variable Refresh Rate) verfügen.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 zuerst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Am 4. April 2023 folgen die Versionen für Xbox One und PlayStation 4, für die Nintendo Switch wird das Spiel am 25. Juli 2023 veröffentlicht.