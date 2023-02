Hogwarts Legacy: Schnell Gold verdienen mit diesen Methoden

Das Geld in Hogwarts Legacy ist eine wichtige Ressource, wenn man seine Kaufkraft wahren möchte.

All die schönen Geldmünzen ermöglichen den Kauf von großartiger Ausrüstung, neuer Zutaten, Möbel und Pflanzen. In einigen Quests ist der Kauf solcher Gegenstände sogar eine Voraussetzung.

Damit ihr nicht mit leeren Taschen durch die magische Welt von Hogwarts Legacy reist, haben wir hier die besten Methoden für euch aufgelistet, mit denen ihr schnell viel Gold verdienen könnt.

Schnelles Geld verdienen in Hogwarts Legacy

Wir haben für euch die besten Wege zusammengesucht, mit denen ihr schnell und einfach an Gold kommen könnt.

Truhen öffnen

Ausrüstung verkaufen

Tiere verkaufen

In Hogwarts Legacy Geld durch Truhen erhalten

Am offensichtlichsten sind die Truhen. Diese Kisten voller Schätze sind euer Freund und Helfer auf der Suche nach ein paar Galleonen. Truhen enthalten Gold oder Gegenstände, die euch bei eurem Streben nach Reichtum weiterhelfen.

Egal, ob Truhen oder Taschen. Nehmt alles mit, was ihr in Hogwarts Legacy kriegen könnt.

Es gibt verschiedene Arten von Kisten. Für manche von ihnen benötigt ihr einen kleinen Trick, um sie zu öffnen. Andere verstecken sich hinter verschlossenen Türen, die ihr mit Alohomora öffnen könnt. Wie das geht, erfahrt ihr in unserem Guide zum Schlösserknacken.

So verdient ihr Geld durch den Verkauf von Items

Im Laufe des Spiels, ja allein im Laufe einer Hauptquest, findet ihr einen Haufen Ausrüstung. Klar, dass ihr hier nicht jedes kleine Teil braucht. Behaltet jeweils das beste Teil und verkauft die übrigen Gegenstände. Das geht in jedem Geschäft in der offenen Spielwelt.

Was ihr nicht benötigt, wird zu Gold gemacht. So kommt ihr schnell an viele Hundert Galleonen.

Wenn ihr nicht wisst, wie ihr Items verkaufen sollt, lest es gerne bei uns nach. Das Gold, das ihr erhaltet, ist an die Rarität eures Gegenstandes geknüpft. Hier ist eine Auflistung aller Verkaufswerte:

Besonders - 60 Gold

Hervorragend - 90 Gold

Außergewöhnlich - 150 Gold

Legendär - 200 Gold

Hinweis: Wenn ihr das Ausrüstungsinventar auflevelt, könnt ihr mehr Gegenstände auf euren Missionen aufsammeln und dementsprechend auch wieder verkaufen. Eine wirklich lohnende Investition. Folgt unserem Leitfaden für bessere Ausrüstung, um stärker zu werden.

Auch der Handel mit Tieren bringt Galleonen ein

Wenn ihr magische Tiere fangt, könnt ihr diese in einem Gehege wieder freilassen oder ihr verkauft sie an den Tierhandel Schnabel und Brut in Hogsmeade. Jedes Tier, das ihr dort verkauft, bringt euch 120 Galleonen ein.

Auch für jedes Wesen erhaltet ihr Geld, das ihr im Tierhandel abgebt.

Wie ihr Tierwesen finden und fangen könnt, lest ihr in einem unserer vielen Hilfsartikel.