Hogwarts Legacy: Alle Tränke brauen, wie man sie herstellt und wofür sie gebraucht werden

Die Zaubertränke in Hogwarts Legacy können unheimlich nützlich sein. Zwar gibt es nur sieben verschiedene Tränke, die ihr im Laufe eures fünften Schuljahres lernt, das soll aber kein Grund sein, sie außer Acht zu lassen.

Viele von ihnen helfen euch im Kampf und sind Voraussetzung dafür, einige Zaubersprüche in Hogwarts Legacy zu lernen.

Alle sieben Zaubertränke von Hogwarts Legacy

Jeder Trank erfüllt eine wichtige Rolle im Spiel. Sie können euch zum Beispiel stärker oder unsichtbar machen, euch heilen oder euch ähnlich praktische Verstärkungen geben. Hier seht ihr eine Übersicht über alle Tränke und ihre Effekte:

Donnergebräu - Betäubt nahe Gegner

Edurus-Trank - Erhöht eure Verteidigung

Felix Felicis - Deckt einen Tag lang große Truhen in der Nähe auf

Fokustrank - Senkt Abklingzeiten eurer Zauber

Maxima-Trank - Erhöht euren Schaden

Mega-Power-Trank - Heilt euch

Unsichtbarkeitstrank - Macht euch kurz unsichtbar

Im Spiel findet ihr alle Zaubertränke in eurer Sammlung bei den Werkzeugen. Tränke, die ihr bereits gelernt habt, sind mit einem Haken gekennzeichnet.

So findet alle Zaubertränke

Im Laufe des Spiels werdet ihr sicher jeden Trank mindestens einmal brauen und ausprobieren können. Damit ihr alle Zutaten und Fundorte gleich zur Hand habt, gibt es hier jetzt eine Liste.

Donnergebräu

Das Donnergebräu lähmt alle Feinde, die sich in eurer Nähe befinden, und fügt ihnen Schaden zu. Ein praktisches Getränk, wenn ihr gegen große Gegnergruppen kämpft. Ihr findet das Rezept für diesen Trank in Hogsmeade im Laden J. Pippins Zaubertränke für 1.200 Gold.

Zutaten:

Blutegelsaft

Frucht der Schrumpelfeige

Hauch der Toten

Edurus-Trank

Ein Trank, der euch gegen besonders starke Gegner hilft, ist der Edurus-Trank. Er erhöht eure Verteidigung und macht eure Haut so hart wie Stein. Ihr bekommt das Rezept bei J. Pippins Zaubertränken als Willkommensgeschenk, wenn ihr das erste Mal den Laden betretet.

Zutaten:

Eier einer Aschwinderin

Straßenköterfell

Felix Felicis

Das flüssige Glück nutzt ihr, wenn ihr Ausschau nach Truhen halten wollt. Ähnlich wie Revelio zeigt euch der Trank einen ganzen Tag lang Schatztruhen auf der Minikarte. Das Rezept ist derzeit exklusiv für PS5-Spieler.

Zutaten:

Florfliegen

Flussgrasstamm

Fokustrank

Mit dem Fokustrank sinkt eure Abklingzeit kurzzeitig und ihr könnt die Zauber nur so auf eure Feinde einprasseln lassen. Für 1.200 Gold erhaltet ihr das Rezept für den Fokustrank im Laden J. Pippins Zaubertränke in Hogsmeade.

Zutaten:

Florfliegen

Flussgrassstamm

Sumpfkrattler-Zunge

Bei J. Pippins findet ihr alle Rezepte und viele Zutaten für die Zaubertränke in Hogwarts Legacy.

Maxima-Trank

Wie ihr vom Namen bereits ableiten könnt, maximiert dieser Trank eure Angriffskraft für kurze Zeit. Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es das Rezept für nur 500 Goldmünzen.

Zutaten:

Blutegelsaft

Spinnenfangzahn

Mega-Power-Trank

Das Gebräu mit diesem einprägsamen Namen ist euer Heiltrank und stellt einige eurer im Kampf verlorenen Leben wieder her. Perry Pippin schenkt euch das Rezept, wenn ihr das erste Mal in J. Pippins Zaubertränke vorbeischaut.

Zutaten:

Horklumpsaft

Diptamblätter

Unsichtbarkeitstrank

Wie der Name bereits vermuten lässt, macht euch der Trank für gewisse Zeit unsichtbar. So könnt ihr an Feinden vorbeischleichen oder Augentruhen öffnen. Das Rezept erhaltet ihr im Geschäft J. Pippins Zaubertränke in Hogsmeade für 800 Gold.

Zutaten:

Hauben Hüpfender Giftpilze

Kröterichzweig

Trollpopel

Zaubertränke brauen - so geht es

Eure eigenen Zaubertränke braut ihr im Raum der Wünsche. Hierzu geht ihr zu eurer Tränkestation und interagiert mit dieser. Auf der rechten Seite werden euch nun alle Zaubertränke angezeigt, die ihr brauen könnt.

Tränke braut ihr in Hogwarts Legacy nur mit wenigen Klicks. Auch warten müsst ihr nicht lange.

Habt ihr die passenden Zutaten gesammelt, müsst ihr einfach nur auf den richtigen Zaubertrank klicken und schon wird er gebraut. Die Brauzeit von wenigen Sekunden müsst ihr abwarten, dann könnt ihr euer Fläschchen auch schon einsammeln.

Hinweis: Die Zutaten könnt ihr in der offenen Welt finden und sammeln oder selbst am Pflanztisch anbauen und für eure Zaubertränke nutzen. Wo ihr die Zutaten findet, könnt ihr im Guide mit den Zutatenfundorten nachlesen.