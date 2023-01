Hogwarts Legacy überbringt euch im neuen Trailer eine Einladung.

Eine Einladung überbringt euch der neueste Trailer zum Open-World-Action-RPG Hogwarts Legacy.

Oder zumindest ist das der Titel des Videos, das euch die Welt des Spiels aus einem erhöhten Blickwinkel zeigt.

Der Eule nach

"Das Video folgt einer Eule, die eine der heiß ersehnten Einladungen bei sich trägt und über die Dächer des Schlosses und die Köpfe der Schülerinnen und Schüler in der großen Halle gleitet", heißt es.

Ihr könnt so einen Blick auf verschiedene Ländereien im Schloss und darüber hinaus werfen.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Gleichzeitig seht ihr aber auch, welche Gefahren in der Welt von Hogwarts Legacy lauern: Riesige Spinnen im verbotenen Wald, der tödliche Avada-Kedavra-Zauber und der Feueratem eines Drachen.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. Weitere Versionen folgen erst später.

Für Xbox One und PlayStation 4 erscheint das Spiel am 4. April 2023, für Nintendo Switch am 25. Juli 2023.