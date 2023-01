Hogwarts Legacy: Wie lang ist das Spiel? Artbook-Leak liefert Hinweise.

Wie lange seid ihr in puncto Spielzeit mit Hogwarts Legacy beschäftigt? Ein Artbook-Leak gibt nun Hinweise darauf.

Besagter Leak zeigt eine frühe Version der Weltkarte und liefert zudem Details zu einigen Missionen des Spiels.

Was euch in Hogwarts Legacy erwartet

Twitter-User Bigby hat die Bilder veröffentlicht, sie zeigen das Inventar-Menü des Spiels, eine frühe Version der Weltkarte und Details zu bestimmten Charakteren.

Später veröffentlichte Bigby weitere Informationen daraus, unter anderem zur vermeintlichen Spielzeit. Demnach würde es rund 35 Stunden dauern, um die Haupthandlung abzuschließen. Für den 100-prozentigen Abschluss aller Nebenaufgaben ist von rund 75 Stunden die Rede.

Weitere Meldungen zu Hogwarts Legacy:

Wir drücken euch die Spoiler hier nicht direkt aufs Auge, aber wer sich dafür interessiert, kann sich eine Zusammenfassung von Reddit-User Spheromancer anschauen.

Hogwarts Legacy ist ein Open-World-Rollenspiel von Avalanche Software und lässt euch verschiedene Schauplätze (neue und bekannte) in Hogwarts und darüber hinaus erkunden.

Das Spiel erscheint am 10. Februar 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Für PlayStation 4 und Xbox One wird es am 4. April 2023 veröffentlicht und für die Nintendo Switch am 25. Juli 2023.