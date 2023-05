Honkai: Star Rail erzählt im neuen Trailer über die Reise der Sterne

Die Sterne sind schon Millionen von Jahren alt. Da ist es nur logisch, dass sich viele Legenden um sie ranken. Honkai: Star Rail macht sich die Legenden der Sterne zum Thema für eine neue Trailer-Reihe, von der heute der erste Teil erschienen ist.

Der Nachthimmel steckt voller Geheimnisse

In "Reise der Myriaden von Sternen" könnt ihr euch in knapp vier Minuten den ersten Teil der mysteriösen Trailer-Serie anschauen. Gespickt mit hübschen Bildern könnt ihr hier der Geschichte von Honkai: Star Rail auf den Grund gehen. Hier seht ihr den Trailer, der die Sterne zu den Stars des Videos macht:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Zahllose Meteore schießen am Nachthimmel vorbei ... Wenn du den richtigen wählst, wird dein Wunsch an Tausende entfernte Welten weitergereicht", heißt es in der Videobeschreibung. Ähnlich vage, wie die Erzählung im Video. Der Trailer will eher eine traumhafte Stimmung erzeugen und weniger im Detail über die Lore der Spielwelt aufklären.

Mehr zu Honkai Star Rail:

In Honkai: Star Rail könnt ihr euren Freunden auch ohne Koop zur Seite stehen

Honkai Star Rail für die Tonne? Warum die Mülleimer bei Spielern so beliebt sind

Honkai: Star Rail bricht schon jetzt mit über 20 Millionen Downloads Rekorde

Ob der Trailer auf ein kommendes Event anspielt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Bisher ist es einfach nur eine nette kleine Geschichtsstunde, in der ihr einer angenehmen Frauenstimme lauschen und nebenbei ein paar passende Bilder zu dieser stellaren Stimmung ansehen könnt.

Auch wann der zweite Teil der Video-Reihe erscheint, ist noch ungewiss. Genau so, wie die Anzahl der Sterne da draußen und all das, was sie in ihrem beinahe ewigen Leben bisher gesehen haben.