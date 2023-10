League of Legends kämpft gegen Snowballing an und startet im Jungle

League of Legends bietet seinen Spielern mit Patch 13.20 jede Menge Anpassungen. Neben Jax' visueller Überarbeitung und Änderungen an K'Sante gibt es auch neue Skins und auch im Jungle tut sich einiges.

Das alte Problem mit den Schneebällen

Riot Games möchte mit den Jungle-Änderungen vor allem den Snowball-Effekt verhindern, der es einem Team ermöglicht immer stärker zu werden und seine Gegner gnadenlos überrollt.

Der leitende Gameplay-Designer Matt 'Phroxzon' Leung-Harrison beschreibt den Jungler als "eine übermächtige Rolle". Immerhin koordiniert er Ganks und sorgt (hoffentlich) für jede Menge Harolds, Barons und Drachen-Buffs.

Mit dem Patch 13.20 erhalten alle Monster eine dickere Haut, die Jungle-Gegenstände verursachen dafür mehr Schaden. So soll verhindert werden, dass Spieler auf Mitte, Bot- oder Top-Lane die Jungle-Camps für sich nutzen.

Dieses Bild fasst die Highlights der Patch-Notes für League of Legends zusammen.

Das Stehlen eines Drachen oder Barons wird nun auch erleichtert. Sobald euer Cursor nur in der Nähe eines erlaubten Ziels schwebt, wird es nun automatisch auf das nächstgelegene Ziel gelenkt. So müsst ihr nicht mehr haargenau zielen, wenn ihr versucht, den Drachen über die Mauer zu stibitzen.

Alle weiteren Änderungen von Patch 13.20

Abgesehen davon, wird K'Sante verändert. Durch das viele Balancing für die Pro-Spieler habe der Toplaner im normalen Spiel sehr gelitten, gibt Riot Games in den Patch-Notizen zu. "Wenn er einmal gemeistert ist, lässt er wenig Spielraum für Reaktionen und seine Gegner finden sich oft tot wieder, während sie die ganze Zeit betäubt sind."

Mehrere Teile seines Kits werden deshalb verlangsamt, damit Gegner nicht durchgehend betäubt und angegriffen werden können. Es gibt aber einen Ausgleich für diesen Nerf, denn seine Ult und sein W erhalten erhöhten Schaden und eine bessere Betäubung.

Akshan, Bel'Veth, Kai'Sa, Quinn und Zed erhalten einen Nerf, während sich Galio, Jinx, Milio, Morgana und Ziggs über einen Buff freuen dürfen,

Wie so oft kommen auch in diesem Patch neue Skins ins Spiel. Darunter die neuen Coven-Skins und damit ein gutes Argument für mich mal wieder Geld in einen Nami-Skin zu stecken sowie Redeemed Star Guardian Xayah und Rakan. Der Coven-Skin für Syndra verzögert sich allerdings, da es Kritik zu ihrem Modell und den Effekten gab.