Bandle Tale: A League of Legends Story bringt die Yordle in ein süßes Crafting-RPG

Lazy Bear Games und Riot Forge arbeiten zusammen an einem neuen Spiel im Universum von League of Legends. Diesmal ist es ein niedlicher Farming-Simulator mit dem Namen Bandle Tale: A League of Legends Story.

Süße Yordle, Pixel-Art und ganz viel Charme

Als ich Song of Nunu auf der Gamescom ausprobierte, sagte ich den Entwicklern, dass ich als nächstes ein Spiel mit Lulu, einem Yordle und meinem Lieblings-Champion, extrem feiern würde. Wer hätte gedacht, dass mein Wunsch so schnell in Erfüllung geht.

Klar, geht es in Bandle Tale nicht allein um Lulu, sondern um euren eigenen, schüchternen Yordle, der Bandle City retten soll und dabei viele bekannte Yordle aus dem MOBA trifft.

Portale, die die verschiedene Teile von Bandle verbinden, stürzen zusammen und die Welt der flauschigen Tierchen verfällt in Chaos. Mit eurer Strickmagie versucht ihr wieder Ordnung zu schaffen.

In einem Crafting-RPG darf das Ressourcensammeln natürlich nicht fehlen, außerdem könnt ihr Feste veranstalten, euren Garten pflegen oder coole Spielerein bauen, die eure neugierigen Yordle-Freunde begeistern.

PCGamesN nennt den Titel sehr passend ein Crossover aus League of Legends und Stardew Valley. Das gemütliche Abenteuer soll für PC und Nintendo Switch erscheinen.