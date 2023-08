League of Legends: Neuer Champion Briar ist hungrig und macht die Kluft zu ihrem Buffet

Briar ist der nächste Champion, der neu zu League of Legends kommt. Ihren Platz in der Arena sichert sich diese Junglerin durch ihren fast unbändigen Hunger, der ihr als Waffe dient. Mit dem Patch 13.18 könnt ihr selbst eine Kostprobe nehmen.

Sie ist nicht sie, wenn sie hungrig ist

Briar sieht zwar aus, wie ein Zombie, ist aber ein gescheitertes Experiment. Sie sollte zu einem Supersoldaten werden, der keine Nahrung benötigt und diesen Hunger im Kampf gegen Noxus stillen könnte. Doch der Hunger war so stark, dass sie ihn unter Verschluss halten muss und lässt diese Macht nur in bestimmten Situationen frei. Das erklärt auch die Fesseln, die Briar in ihre merkwürdig bucklige Haltung zwingen.

In League of Legends könnt ihr Briars vernichtenden Hunger gegen eure Feinde einsetzen. Wenn sie in ihre blinde Raserei verfällt, kann sie ihre Ziele nicht mehr aktiv anwählen und greift den Gegner in nächster Nähe an. Der Hunger ist also Fluch und Segen zugleich, denn ihr müsst stets eine Balance zwischen Chaos und Kontrolle finden. Dennoch soll ihr Kit intuitiv und für Neulinge sowie langjährige Fans interessant sein.

Briars Fähigkeiten

Passive - Blutroter Fluch: Briars Angriffe belegen Gegner mit einem Blutungseffekt, der Briar für einen Teil des Schadens heilt und mit ihren fehlenden Leben skaliert. Eigene Lebensregenation hat sie dafür nicht.

Briars Angriffe belegen Gegner mit einem Blutungseffekt, der Briar für einen Teil des Schadens heilt und mit ihren fehlenden Leben skaliert. Eigene Lebensregenation hat sie dafür nicht. Q - Hals über Kopf: Briar springt zu einem Ziel, fügt diesem Schaden zu, betäubt es und reduziert seine Rüstung.

Briar springt zu einem Ziel, fügt diesem Schaden zu, betäubt es und reduziert seine Rüstung. W - Blutrausch/Heißhunger: Briar springt nach vorn und gerät in einen Rausch. Angriffs- und Lauftempo werden erhöht, ihre Angriffe verursachen Flächenschaden. Bei Reaktivierung beißt Briar den Gegner für zusätzlichen Schaden und Selbstheilung.

Briar springt nach vorn und gerät in einen Rausch. Angriffs- und Lauftempo werden erhöht, ihre Angriffe verursachen Flächenschaden. Bei Reaktivierung beißt Briar den Gegner für zusätzlichen Schaden und Selbstheilung. E - Blutrünstiger Schrei: Beendet Briars Blutrausch und entfesselt einen Schrei, der Feinden Schaden zufügt und sie verlangsamt. Während der Aufladung des Schreis erleidet Briar weniger Schaden und heilt sich. Auf maximaler Aufladung stößt der Schrei Gegner zurück und betäubt sie, wenn sie gegen eine Mauer knallen.

Beendet Briars Blutrausch und entfesselt einen Schrei, der Feinden Schaden zufügt und sie verlangsamt. Während der Aufladung des Schreis erleidet Briar weniger Schaden und heilt sich. Auf maximaler Aufladung stößt der Schrei Gegner zurück und betäubt sie, wenn sie gegen eine Mauer knallen. R - Sicherer Tod: Briar schickt einen Hämatiten los, der den ersten getroffenen Champion als Beute markiert. Dann fliegt sie direkt zu ihm, versetzt Gegner in einem Radius in Furcht und erhält einen Blutrausch, der ihr Resistenzen, Lebensraub und Lauftempo gibt.

Briar springt also aus der Ferne mitten ins Geschehen und entfesselt all ihren Hunger. Wenn sie isst, also Schaden verursacht, heilt sie sich. Wenn sie außer Kontrolle gerät, könnt nicht einmal ihr als Spieler wählen, auf wen sie sich stürzt und könnt nichts tun außer weitere Fähigkeiten einsetzen. Mit dem blutrünstigen Schrei könnt ihr sie aus diesem Kontrollverlust holen, damit Briar nicht unter einen Turm oder in andere unvorteilhafte Situationen rennt.

In ihrer fast globalen Ult ist Briar so fokussiert, dass sie immer wieder zu ihrem Ziel zurückrennt und es angreift. Hier könnte es sicher manchmal schwer für Teammitglieder sein, Briar zu folgen, wenn sie über die halbe Karte fliegt. Als Briar müsst ihr also gut abwägen, wann ihr euren Hungergelüsten nachgebt und wann ihr lieber auf eine bessere Gelegenheit warten solltet. Der Name "Sicherer Tod" kann hier genauso gut für die hungrige Briar stehen.

Endlich ein Champion, in den man sich gut hineinversetzen kann. Wo wir gerade dabei sind - wo zur Hölle bleibt eigentlich mein zweites Frühstück??!?