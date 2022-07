Lost Ark erhält neues Update: Zauber in Pik bringt Arkanistin ins Spiel

Es ist so weit. Das neue Update von Lost Ark ist da und bringt mit der Arkanistin das gewisse Zufallselement ins Spiel. Am 20. Juli um 9:00 Uhr hat die Implementierung der neuen Inhalte bereits begonnen. Um etwa 13:00 soll das Update abgeschlossen sein, wenn alles nach Plan läuft.

Ein Herz und drei Kreuze für Zauber in Pik

Zauber in Pik heißt das Update, welches die Magierklasse einführt, die mit einem Kartendeck kämpft. Geschick und Glück gehen hier Hand und Hand. Aber auch ein neuer Schwierigkeitsgrad, ein sommerliches Festival und weitere neue Herausforderungen halten Lost-Ark-Spieler bald auf Trab.

Der Juli bringt die nächste neue Klasse zu Lost Ark. Statt mit Schwertern oder Zauberstäben kämpft diese Magierin mit einem Kartendeck aus 13 verschiedenen Karten. Zwar sind ihre Karten icht gezinkt, dennoch hat sie für jede passende Situation einen Trick parat - egal, ob es darum geht, Schaden auszuteilen, sich selbst Buffs zu geben oder sich nach einem üblen Angriff zu heilen.

Zusätzlich könnt ihr Valtans Legions-Raid auf dem Schwierigkeitsgrad "höllisch" spielen, wenn ihr euch traut. Das ist aktuell die schwerste Version der Legion Raids, die mehr von euch abverlangt, aber euch mit besseren Belohnungen überhäuft, wenn ihr es schafft.

Auch die neue wöchentliche Aktivität fordert euch heraus, denn die Stufe eurer Gegner passt sich dieses Mal an eure eigene an. Natürlich wird diese größere Anstrengung auch mit entsprechenden Preisen belohnt.

Ein wenig sommerlichen Spaß dürft ihr euch in Arkesia auch bald gönnen, denn das zeitlich limitierte Maharaka-Festival und die Wasserbomben-Arena versprechen in dieser heißen Zeit eine willkommene Abkühlung. In Teams könnt ihr bei diesem Poolparty-Chaos gegeneinander antreten und Belohnungen verdienen.

Auf der offiziellen Website des Spiels zeigt Amazon alle Details zum Update.