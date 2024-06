Luigi's Mansion 2 HD (Switch) im Test - Wer braucht da noch Mario?

Schöne Neuauflage des 3DS-Originals, die besser als je zuvor aussieht und genauso viel Spaß macht wie im Jahr 2013, wenn nicht sogar mehr.

Wenn man Luigi's Mansion 2 HD zum ersten Mal spielt, könnte man fast glauben, dass dieses Spiel auf der Nintendo Switch beheimatet ist. Nun, das trifft auf die HD-Version natürlich zu, aber wenn ihr wie ich vor vielen Jahren das 3DS-Original gespielt habt, werdet ihr angenehm überrascht sein. Schon auf Nintendos damaligem Handheld sah das Spiel recht hübsch aus und erfreulicherweise ist davon bei der Portierung auf die Switch nichts verloren gegangen.

Optisch spielt es zwar nicht ganz in der gleichen Liga wie das vor einigen Jahren veröffentlichte Luigi's Mansion 3, aber man gewinnt beim Spielen der Neuauflage definitiv den Eindruck, als würde sich Teil zwei pudelwohl auf der Switch fühlen. Die Auflösung der Texturen, die Effekte, alles wurde an Nintendos aktuelle Konsole angepasst und gibt sich dabei auch keine Blöße. Funktioniert einwandfrei und problemlos.

Luigi ist auch auf der Switch der Star

Man merkt dem Spiel in jedem Moment an, wie viel Freude das Entwicklerstudio daran hatte, Luigi in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Auch dann, wenn man ihm offensichtlich ansieht, dass er nicht so richtig Lust darauf hat, sich in gruselige Gebiete zu stürzen und Geister zu bekämpfen. Aber irgendjemand muss den Job ja machen, nicht wahr? Fünf verschiedene und abwechslungsreiche Umgebungen erkundet ihr und wenn ihr alle Spielsysteme und Möglichkeiten verinnerlicht habt, spornen sie euch dazu an, in jeder Mission jede noch so kleine Ecke zu durchsuchen.

Die Levels strotzen nur so vor interaktiven Elementen und Dingen, die es zu entdecken gibt, ob nun für den weiteren Verlauf einer Mission oder für Sammelgegenstände. Es ist schlicht immer irgendwo etwas zu tun. Rein inhaltlich hat sich dabei nichts gegenüber dem Original geändert. Es ist eine Eins-zu-eins-Portierung vom 3DS auf die Switch. Ob euch dabei etwa die Missionsstruktur des zweiten Teils im Vergleich zum Vorgänger gefällt, ist weiterhin Geschmackssache. Was den Rest des Inhaltlichen betrifft, könnt ihr daher genauso gut unseren Test zur 3DS-Version noch einmal lesen.

Stimmungsvolle Geisterjagd mit Humor

Was die Spiele der Luigi's-Mansion-Reihe für mich ausmacht, sind ihre Stimmung und ihr Humor. Sie sind einfach herrlich anders im Vergleich zu den typischen Spielen des Super-Mario-Universums und geben Luigi das Rampenlicht, das er verdient hat. Er sagt zwar im Spiel so gut wie gar nichts, versprüht dennoch ungemein viel Persönlichkeit. Und nicht nur er sorgt mit Slapstickeinlagen regelmäßig für Lacher und heitere Momente.

Trotz seiner eigentlich gruseligen Grundidee ist auch Luigi's Mansion 2 HD einfach ein Gute-Laune-Spiel. Eines, das euch einige schöne Momente bereitet, während ihr alle Ecken des Nachtschattentals nach den verschwundenen Stücken des Finstermonds absucht und es mit allerlei Geistern aufnehmt. Ich ertappe mich zum Beispiel dabei, wie ich, seit ich mit der HD-Version angefangen habe, hier und da den eingängigen Klingelton des Duo-Spukofons vor mich hin pfeife. Oder den Professor noch ein wenig länger warte lassen und die Musik genieße, bevor ich das Gespräch annehme.

Habt ihr die Story durchgespielt und alles aufgesammelt, könnt ihr euch auch auf der Nintendo Switch in den Multiplayer-Modus stürzen. Im Wirrwarrturm treten bis zu vier Spielerinnen und Spieler gemeinsam an und kämpfen online oder lokal gegen Geister und Gefahren. Langfristig gesehen reißt dieser Modus keine Bäume aus, ist aber eine kurzweilige Beschäftigung, wenn man gemeinsam mit anderen ein paar Geistern an den Kragen gehen möchte.

Luigi's Mansion 2 HD - Fazit

Wer auch immer damals die Idee für Luigi's Mansion hatte: Mein Dank ist dieser Person gewiss. Es fühlt sich so ein bisschen wie eine Mischung aus Ghostbusters und dem Mario-Universum an und genau das macht es in meinen Augen so reizvoll. Es ist kein klassisches Mario-Hüpfspiel, es macht sein eigenes Ding, nimmt sich dabei nicht allzu ernst und ich mag Luigi sowieso. In meinen Augen die perfekte Kombination. Und mit der HD-Version hat der einstige 3DS-Titel eine Neuauflage erhalten, die ihm wirklich gerecht wird. Wenn ihr Luigi's Mansion 2 noch nicht gespielt habt, dafür aber vielleicht schon den dritten Teil, ist das hier eine klare Empfehlung. Ebenso sehr, wenn ihr bisher noch keine Berührungspunkte mit der Reihe hattet. Wer hingegen das Original gespielt hat oder noch im Regal stehen hat, für den mag der Preis von 60 Euro (im Handel kriegt ihr es aber schon für 50) vielleicht ein Knackpunkt sein. Ob es euch das wert ist, um Luigi's Mansion 2 noch einmal in schönerer Aufmachung zu erleben, müsst ihr selbst wissen. Von der Qualität der Umsetzung her spricht jedenfalls wenig dagegen.

Und jetzt wird es nach ein paar Jahren Pause dann auch mal Zeit, demnächst ein Luigi's Mansion 4 anzukündigen. Das wäre doch mal was für die Switch 2. Ach ja, und eine Neuauflage vom ersten Teil würde ich auch mit offenen Armen empfangen. Gebt mir einfach mehr Geisterabenteuer mit Luigi! Wer braucht da noch Mario?

