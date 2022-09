Marvel's Midnight Suns erscheint doch noch dieses Jahr: Trailer verrät Release-Datum

Endlich gibt es einen festen Veröffentlichungstermin, den sich Fans von Marvel's Midnight Suns im Kalender markieren können. Während des Disney & Marvel Livestreams wurde ein Trailer inklusive Release-Datum veröffentlicht.

Marvel's Midnight Suns lässt den Winter erstrahlen

Marvel's Midnight Suns wird demnach am 2. Dezember 2022 erscheinen - also noch in diesem Jahr. Ursprünglich hatte Fireaxis Games den Titel für den 7. Oktober angekündigt. Leider musste das Studio den Titel jedoch auf das kommende Geschäftsjahr verschieben.

Den Trailer könnt ihr euch hier anschauen. Er zeigt Gameplay-Ausschnitte der vielen Helden, die eure Reise in Marvel's Midnight Suns begleiten.

Statt erst ab März 2023 kommt das Spiel nun aber noch dieses Jahr für PC, PS5, PS4, Xbox Series X und S sowie Xbox One.