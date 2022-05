MultiVersus: Verprügelt Gegner mit dem Gigant aus dem All

Warner Bros Games hat weitere Kämpfer für seinen Brawler MultiVersus vorgestellt.

Im neuen Cinematic Trailer könnt ihr weiter unten etwa einen ersten Blick auf den Tasmanischen Teufel aka Taz (Looney Tunes) werfen.

Wer ist noch neu?

Außerdem schließen sich Der Gigant aus dem All (The Iron Giant) und Velma (Scooby-Doo) dem Aufgebot an Kämpfern und Kämpferinnen an.

Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer:

In Warners Brawler prügeln sich zahlreiche Charaktere des Unternehmens miteinander, unter anderem Batman und Superman (DC), Shaggy (Scooby-Doo), Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones) sowie Tom und Jerry.

Noch in dieser Woche könnt ihr den Titel selbst ausprobieren, vom 19. bis 27. Mai 2022 findet eine Closed Alpha statt. Eine Registrierung dafür ist auf der offiziellen Webseite möglich, garantiert aber noch keine Teilnahme.

In der Closed Alpha warten 15 spielbare Charaktere auf euch, darunter die beiden Neuzugänge Taz und Vilma. Ebenso sind die Karten Bathöhle, Tree Fort und Scoobys Geisterhaus verfügbar. Gespielt werden kann im 1vs1, im 2vs2 und im Free for all mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen.

MultiVersus wird später kostenlos spielbar sein und erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.