Overwatch 2: Blizzard plant keine unmittelbaren Änderungen an der Spielbalance

Zum Launch hatte Overwatch 2 so einige Probleme, etwa mit den Servern, bei der Spielbalance sieht Blizzard allerdings keinen akuten Handlungsbedarf.

In einem neuen Blogeintrag gibt das Entwicklerstudio an, dass abseits von Zarya in Total Mayhem keine unmittelbaren, größeren Änderungen der Spielbalance geplant sind.

Wann kommt das nächste Balance-Update?

Mit der Veröffentlichung des nächsten großen Balance-Updates ist zur zweiten Season zu rechnen.

"Zwar schneiden einige Helden besser ab als andere, und es gibt Unterschiede zwischen den Spielerstufen, aber wir sind froh, dass die Gesamtstärke der Helden nicht weit von unseren Zielen entfernt ist.", heißt es.

"Jeder Held hat eine Siegquote zwischen 45% und 55%, und wir planen keine unmittelbaren Balance-Änderungen basierend auf unseren Beobachtungen, mit Ausnahme einer gezielten Anpassung bei Zarya in Total Mayhem, die mit unserem nächsten großen Patch am 25. Oktober live gehen sollte. Stattdessen plant unser Team eine Reihe von Balance-Änderungen für die zweite Saison, die unserem Ziel entsprechen, dass sich das Spiel insgesamt ausgewogen und fair anfühlt und gleichzeitig jeder Saison eine eigene Identität verliehen wird."

"Wir werden die Performance der Helden weiter beobachten und uns das Feedback der Spieler anhören, bevor wir konkrete Änderungen an der Balance für die zweite Saison festlegen."

Anfangs seien Helden wie D.Va und Genji zwar populär gewesen, mittlerweile habe sich das aber alles ausgeglichen.

Auch für die einzelnen Helden gilt, dass man das Geschehen auf den Servern genau analysieren und dann entscheiden wird, ob und welche Anpassungen erforderlich sind.