Overwatch 2: Nach One Punch Man soll es dieses Jahr noch ein weiteres Crossover geben

Mit One Punch Man hat Overwatch 2 sein erstes Crossover-Event mit einem externen Franchise abgehalten. Missionen, Skins und kostenlose Belohnungen warteten auf die Spieler. Game Director Aaron Keller hat jetzt verraten, dass ihr euch dieses Jahr noch auf ein zweites Crossover freuen könnt.

Overwatch 2 läuft sich gerade erst mit den Crossovern warm

Overwatch 2 nimmt seine neue Rolle als Live-Service-Spiel ernst. Klar, es ist seit dem 4. Oktober 2022 kostenlos spielbar, besitzt einen Battle Pass und bringt jede Saison neue Inhalte. Auch in Sachen Kooperationen zieht Blizzard mit ihrem Helden-Shooter nach. Immerhin klappt das bei Spielen wie Fortnite ja auch wunderbar.

"Wir haben uns sehr über eure Reaktionen und eure Begeisterung für unsere Zusammenarbeit mit One-Punch Man gefreut", schrieb Keller in einem Blogpost zum Crossover-Event mit One Punch Man. "Um es ganz offen zu sagen: Wir waren ein wenig besorgt, ein anderes Universum, selbst ein so cooles wie dieses, in Overwatch einzubinden."

"Als wir die Zusammenarbeit zum ersten Mal ankündigten, sprachen wir über unsere Werte, wie wir Events wie dieses handhaben wollen, und die Spieler schienen uns zuzustimmen. Die Beliebtheit des Events hat uns das Vertrauen gegeben, mehr Kollaborationen zu machen, und wir hoffen, später in diesem Jahr eine weitere große Kollaboration zu starten."

So regelmäßig wie Fortnite, das man schon fast als Crossover-Legebatterie bezeichnen könnte, wird es auch weiterhin nicht werden. Wie das Team bereits vor einigen Wochen in einem Interview erklärte, sei man jetzt aber offener für weitere Kollaborationen und die Ideen für neue Franchises sprudeln aus den kreativen Köpfen hinter Overwatch 2.

Keller ging auch darauf ein, dass einige Spieler Overwatch 2 weiterhin nicht als sonderlich lohnend wahrnehmen. "Events haben jetzt in der Regel Skins, die man sich verdienen kann, und wir haben dem Battle Pass Credits hinzugefügt, mit denen die Spieler fast alle Original-OW-Event-Skins kaufen können", so Keller. Darüber hinaus haben wir die Menge an EP, die man in jedem Match verdient, deutlich erhöht."