Palworld: Kohle finden - So farmt ihr mehr davon.

Kohle ist ein weiterer wichtiger Rohstoff, den ihr in Palworld braucht. Nicht nur bei der Suche nach Pals, sondern auch beim Bauen. Unter anderem baut ihr damit verschiedene Gegenstände, die eure Pals bei Laune halten.

Es ist allerdings nicht so einfach, ihr müsst mehr tun als nur auf einen Stein klopfen. Vielmehr braucht ihr eine bestimmte Umgebung und müsst dort lange genug überleben, um den Rohstoff zu finden.

Was ihr über die Suche nach Kohle in Palworld wissen müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Wie kriegt man Kohle in Palworld?

Um in Palworld Kohle zu finden, braucht ihr eine Wüstenumgebung. Dort sind Kohlevorkommen am einfachsten zu finden. Außerdem könnt ihr Kohle in Dungeons finden. Die jeweiligen Vorkommen sehen ähnlich aus wie das Erzvorkommen, sind jedoch dunkler.

Außerdem empfehlen wir euch, dass ihr mindestens eine Metall-Spitzhacke dabei habt, um Kohle abzubauen. Das vereinfacht die Sache spürbar.

So erkennt ihr ein Kohlevorkommen.

Die einzige Wüste, die wir bisher gefunden haben, sind die Twilight Dunes bei den Koordinaten -160, -114, nordwestlich des Startpunkts. Was aber nicht heißen soll, das es sonst keine gibt. Haltet die Augen offen.

Schaut in der Wüste nach.

Wie macht man eine Metall-Spitzhacke in Palworld?

Um eine Metall-Spitzhacke in Palworld herzustellen, benötigt ihr eine hochwertige Werkbank. Dazu müsst ihr wiederum Level 11 erreichen, um die Metall-Spitzhacke freizuschalten.

Die hochwertige Werkbank schaltet ihr auf Level 9 frei und braucht dazu folgende Materialien:

15x Metallbarren

50x Holz

10x Nägel

Sobald die Werkbank errichtet wurde, könnt ihr eine Metall-Spitzhacke mit folgenden Materialien herstellen:

15x Stein

20x Holz

5x Metallbarren

Holt auf jeden Fall eine Metall-Spitzhacke mit.

Schnappt euch nun eure brandneue Metall-Spitzhacke und macht euch auf den Weg in die Wüste, um nach Kohle zu suchen.

Viel Erfolg dabei, Kohle in Palworld zu finden!

