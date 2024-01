Palworld: Eier ausbrüten - Welche es gibt und wie ihr sie findet.

In Palworld könnt ihr Eier ausbrüten, was eine gute Möglichkeit darstellt, eure Pal-Sammlung im Spiel zu vergrößern. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr dadurch sogar ein Pal, dem ihr bis dahin noch gar nicht begegnet seid.

Dazu gibt es allerdings einiges zu wissen. Ihr braucht zum Beispiel einen Brutkasten für eure Basis und müsst erst einmal Eier finden. Natürlich zeigen wir euch, welche es gibt. Was ihr alles über das Ausbrüten von Eiern in Palworld wissen müsst, verrät euch nachfolgend unser Guide.

Wo findet man Eier in Palworld?

Es gibt zwei Wege, um in Palworld an Eier zu gelangen: Einerseits findet ihr sie in der Spielwelt und andererseits können sich Pals paaren.

Eier in der Spielwelt findet ihr, indem ihr die Augen nach kleinen Nestern offenhaltet, in denen diese Eier liegen. Unserer Erfahrung nach ist es wahrscheinlicher, dass ihr Eier in der Nähe von Klippen oder Felsvorsprüngen findet. Normalerweise respawnen sie auch nach ein paar Tagen.

Wichtig ist auch, dass es drei verschiedene Ei-Größen gibt, was sich auf die Brutzeit auswirkt. Je größer das Ei, desto seltener ist es zu finden.

Eier findet ihr zum Beispiel in der Spielwelt.

Wer sich weniger auf den Zufall verlassen möchte, kann dafür sorgen, dass sich Pals miteinander paaren. Das ist eine gute Methode, um spezifische Pals mit starken Fähigkeiten auszubrüten, die sich entweder um eure Basis kümmern oder kämpfen.

Bevor ihr das tun könnt, müsst ihr Level 19 erreichen, wodurch ihr die Zuchtfarm für zwei Technologiepunkte freischaltet. Um eine zu bauen, benötigt ihr folgendes:

100x Holz

20x Stein

50x Fasern

Ihr braucht eine Zuchtfarm, um Eier von Pals zu erhalten.

Wie kriegt man einen Brutkasten in Palworld?

Wer einen Brutkasten in Palworld haben möchte, muss zuerst einmal Level 7 mit seinem Charakter erreichen. Dort lässt sich im Technologie-Menü der Brustkasten mit einem Antiktechnologiepunkt freischalten.

Technologiepunkte erhaltet ihr, indem ihr euren Charakter auflevelt oder bestimmte Aktivitäten absolviert, zum Beispiel Schnellreisepunkte aktiviert.

Zum Bau eines Brutkastens braucht ihr folgendes:

10x Paldium-Bruchstück

5x Stoff

30x Stein

2x Antikes Bauteil

Fürs Ausbrüten benötigt ihr einen Brutkasten.

Wie brütet man Eier in Palworld aus?

Um ein Ei in Palworld auszubrüten, müsst ihr es in einen Brutkasten legen. Anschließend seht ihr einen Timer, der euch zeigt, wie viel Echtzeit vergeht, bis das Pal aus dem Ei schlüpft. Die Brutzeit hängt von der Art des Eis und der Größe ab.

Platziert ein Ei in eurem Brutkasten.

Ihr könnt die Brutzeit jedoch reduzieren, indem ihr die Brutgeschwindigkeit erhöht. Dazu müsst ihr bestimmte Kriterien erfüllen, die das Ei womöglich hat, etwa dass es mehr Wärme oder mehr Kälte benötigt. Diese Kriterien können sich je nach Ei ändern, werft also einen Blick darauf.

Wenn die Kriterien erfüllt sind, seht ihr eine entsprechende Nachricht und die Brutzeit sollte sich um ein gutes Stück reduzieren. Anschließend müsst ihr nur noch warten!

Eier brauchen Kälte oder Wärme, abhängig vom Typ.

Wenn eure Gruppe voll ist, wird das ausgebrütete Pal automatisch an die Pal-Box geschickt.

Was macht man, wenn der Brutkasten in Palworld zu kalt ist?

Ein Problem, auf das ihr beim Ausbrüten von Eiern in Palworld stoßen könntet, ist, dass das Ei vielleicht etwas zu kalt ist. Ist das der Fall, verlängert sich die Brutzeit. Dass es zu kalt ist, kann etwa daran liegen, dass das Pal warme Temperaturen bevorzugt oder euer Brutkasten nicht in der Nähe eines Feuers oder einer anderen Wärmequelle steht und die Nacht hereinbricht.

Für Eier kann es zu warm oder zu kalt sein.

Eine einfache Methode, um Eier warmzuhalten, ist, den Brutkasten in ein Gebäude zu stellen. Der Nachteil daran ist, dass sich Pals, die Kälte bevorzugen, dort nicht wohlfühlen. Die Ideallösung wäre also, zwei Brutkästen aufzustellen.

Wenn euer Brutkasten im Freien steht, könnt ihr ein Lagerfeuer daneben errichten. Das kostet euch nur 10 Holz, erhöht die Brutgeschwindigkeit aber nur um 50 Prozent.

Ist euer Ei zu kalt, wird euch das angezeigt.

Effektiver ist eine Feuerheizung. Die könnt ihr auf Level 17 freischalten und sie kostet euch zwei Technologiepunkte. Ihr braucht ein Feuer-Pal, um die Feuerheizung in eurer Basis zu betreiben, und folgendes für den Bau:

20x Metallbarren

10x Holzkohle

5x Feuerdrüse

Die Feuerheizung sorgt für Wärme.

Welche Eier gibt es in Palworld?

Es gibt insgesamt neun verschiedene Arten von Eiern in Palworld, eines für jeden Pal-Typ. Hinzu kommen drei Ei-Größen. Letztere wirken sich zum Beispiel auf die Seltenheit des Pals aus, das aus einem Ei schlüpfen kann.

Hier sind alle in Palworld verfügbaren Ei-Typen:

Gewöhnliches Ei - Neutral

- Neutral Feuchtes Ei - Wasser

- Wasser Düsteres Ei - Dunkel

- Dunkel Drachenei - Drache

- Drache Knisterndes Ei - Elektro

- Elektro Gefrorenes Ei - Eis

- Eis Rocky Egg - Boden

- Boden Heißes Ei - Feuer

- Feuer Saftig-grünes Ei - Pflanze

Es gibt verschiedene Arten von Eiern.

Viel Erfolg beim Ausbrüten von Eiern in Palworld!

