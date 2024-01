Palworld: Schwefel finden - Wie ihr mehr farmen könnt.

Auch Schwefel ist ein Rohstoff, den ihr in Palworld für verschiedene Dinge benötigt. Und es schadet nicht, es bereits zu Beginn zu lernen, wie ihr ihn bekommt. Ihr braucht Schwefel zum Beispiel für Schießpulver, wenn ihr eure Pals mit Waffen ausstattet. Das macht es ziemlich nützlich.

Auch beim Schwefel müsst ihr in Palworld nach einer bestimmten Umgebung Ausschau halten, um es zu finden. Was ihr alles bei der Suche nach Schwefel beachten müsst, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Palworld: Schwefel finden Inhalt:

Wie kriegt man Schwefel in Palworld?

Um Schwefel in Palworld zu finden, müsst ihr in eine Wüstenumgebung reisen. Dort findet ihr am einfachsten Schwefelvorkommen. Auch in Dungeons könnt ihr Schwefel finden. Eine Wüste ist zum Beispiel die Twilight Dunes bei den Koordinaten -160, -114, nordwestlich des anfänglichen Spawnpunktes.

Hier findet ihr gut Schwefelvorkommen.

Die Schwefelvorkommen ähneln denen für normale Steine, sie haben jedoch einen etwas grüneren/gelblicheren Look, wodurch ihr sie gut von anderen unterscheiden könnt.

Schwefel erkennt ihr an der Färbung.

Wie macht man eine hochwertige Werkbank in Palworld?

Äußerst hilfreich beim Abbau von Schwefel ist die Metall-Spitzhacke, die ihr mit Level 11 freischaltet. Um sie zu bauen, benötigt ihr wiederum eine hochwertige Werkbank auf Level 9.

Für die hochwertige Werkbank braucht ihr folgende Materialien:

15x Metallbarren

50x Holz

10x Nägel

Schließlich sind noch diese Bestandteile nötig, um eine Metall-Spitzhacke herzustellen:

15x Stein

20x Holz

5x Metallbarren

Eine Metall-Spitzhacke hilft euch beim Abbau.

Sobald ihr damit ausgestattet seid, könnt ihr euch auf den Weg in die Wüste machen und nach Schwefel suchen.

Viel Erfolg bei der Suche nach Schwefel in Palworld!

