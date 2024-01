Palworld: Schnell leveln - So erhöht ihr eure Stufe

Auch in Palworld gibt es Erfahrungspunkte mit denen ihr im Level aufsteigen könnt – wie auch eure Pals. Und natürlich möchtet ihr gerne schnell vorankommen, um neue Technologien freizuschalten und bessere Ausrüstung zu erhalten.

In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr beim Leveln in Palworld beachten solltet und wodurch ihr Erfahrungspunkte bekommen könnt!

Wie levelt man schnell in Palworld?

Um in Palworld schnell zu leveln, ist es ratsam, unter anderem die richtigen Voraussetzungen dafür zu schaffen und zu wissen, was am besten funktioniert. Ja, ihr bekommt auch Erfahrung, wenn ihr in eurer Basis steht und Dinge herstellt. Aber es ist effektiver, wenn ihr gegen Monster kämpft, diese besiegt oder fangt.

Ihr erhaltet zum Beispiel einen kleinen Bonus für ein neues Pal in eurem Deck, könnt aber ebenso die Erfahrungs-Ausbeute steigern, indem ihr nacheinander Monster der gleichen Art fangt. Gerade zu Beginn ist das eine gute Möglichkeit, im Level aufzusteigen.

Aber dafür braucht ihr auch Ausrüstung. Hier empfiehlt es sich, eine Viehfarm zu bauen, die ihr auf Level 5 freischaltet. Dafür sind folgende Materialien erforderlich:

50x Holz

20x Stein

30x Faser

Wenn ihr im Level aufsteigt, könnt ihr neue Technologien freischalten.

Platziert nun ein Vixy in der Viehfarm. Euer Vixy verfügt über Graben als Fähigkeit und kann euch so mit Gegenständen versorgen, unter anderem Pal-Sphären. Vixys findet ihr vom Startpunkt aus in westlicher Richtung in der Nähe der Wüste.

Wie kriegt man Erfahrung in Palworld?

Nach draußen zu gehen und zu jagen ist eine Methode, aber es gibt noch mehr. Wie bereits gesagt, bekommt ihr einen EP-Bonus, wenn ihr ein Pal zum ersten Mal fangt. Und einen weiteren Bonus, wenn ihr zehn Stück der gleichen Art fangt.

Außerdem lohnt es sich, das Tutorial abzuschließen. Das allein sollte ausreichen, um euch mit allem anderen mindestens auf Level 12 zu bringen. Weiterhin versorgt euch eure Pal-Box mit Missionen, die zwar nicht sonderlich herausfordernd sind, euch aber viele EP bescheren.

Vor allem im frühen Spiel könnt ihr durchaus schnell vorankommen.

Im späteren Spielverlauf kommen dann die Turmbosse mit ins Spiel. Für einen Sieg bekommt ihr natürlich viele Erfahrungspunkte. Der Vorteil ist, dass sie sofort wieder verfügbar sind. Im Gegensatz zu anderen Bossen oder Dungeon-Bossen brauchen sie keine festgelegte Zeitspanne für einen Respawn. Und die Ausbeute an Erfahrungspunkten sinkt auch nicht, wenn ihr den Kampf gegen einen Turmboss wiederholt. Zumindest nach aktuellem Stand.

Haltet ihr euch an all diese Schritte, solltet ihr im frühen und späteren Spielverlauf gut vorankommen.

Viel Erfolg beim Sammeln von Erfahrungspunkten in Palworld!

