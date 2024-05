Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Alle Nebenquests und Aufträge der Job-Agentur

Die Nebenquests in Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Switch können in der Job-Agentur angenommen werden.

Dort gibt es optionale Aufträge an einem schwarzen Brett, die ihr verfolgen und abschließen könnt, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Ihr müsst keinen einzigen davon auch nur beginnen, aber die meisten sind in wenigen Minuten beendet, also denkt wenigstens darüber nach. Wie ihr die Aufträge abschließt und die Job-Agentur freischaltet, das klärt der Guide zu den Nebenmissionen.

Die Job-Agentur in Paper Mario: Legende vom Äonentor

Die Agentur befindet sich im östlichen, anfangs noch abgesperrten Teil von Rohlingen. Dort trefft ihr einen Kerl namens Lanzo, der 10 Münzen Wegzoll verlangt. Ihr könnt den geforderten Betrag bezahlen oder den Kerl zum Kampf herausfordern und besiegen, dann macht er den Weg so oder so frei.

Lanzo ist zwar nicht übermäßig stark, aber schon ein wenig robuster als die meisten Gegner im ersten Kapitel. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte dieses erst abschließen und kann dann gut gestärkt zur Tat schreiten.

Nach dem Sieg über Lanzo erhalten wir unbeschränkten Zugang zum Ostend, dem Revier der Räuberbande von Mollusky. Betretet dort das mittlere Gebäude und ihr habt die Agentur mit dem Auftragsbrett gefunden.

Alle Nebenquests und Aufträge in der Agentur

Aufgaben nach dem Prolog

Aufgaben nach Kapitel 1

Aufgaben nach Kapitel 2

Aufgaben nach Kapitel 3

Aufgaben nach Kapitel 4

Aufgaben nach Kapitel 5

Aufgaben nach Kapitel 6

Aufgaben nach Kapitel 7

Aufgaben nach Kapitel 8

Tipps zu den Nebenaufgaben

Die Agentur steht ab dem Prolog offen und bietet zu diesem frühen Zeitpunkt bereits sechs verschiedene Aufgaben an. Nach jedem abgeschlossenen Kapitel kommen drei weitere Quests hinzu.

Ihr dürft jederzeit nur eine einzige Aufgabe davon verfolgen und solltet diese erst abschließen, bevor ihr eine neue holen könnt. Eine Ausnahme ist das Stornieren der Aufgaben: Hierbei wird die Quest (gegen eine von Mario zu zahlende Gebühr) abgebrochen und ihr könnt eine neue starten. Die alte Aufgabe kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut begonnen werden.

Insgesamt gibt es 30 Nebenaufgaben in Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für Nintendo Switch. Folgt den Guides im Inhaltsverzeichnis, wenn ihr Hilfe beim Abschließen benötigt.