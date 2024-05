Paper Mario: Die Legende vom Äonentor - Komplettlösung (Switch), Tipps und Tricks

Mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (auch bekannt als Paper Mario 2) erscheint einer der beliebtesten Teile der Reihe für Nintendo Switch. Das bislang Gamecube-exklusive Mario-und-Freunde-RPG ist nach zwanzig Jahren endlich für alle Mario-Fans spielbar, ohne horrende Preise für das Original zahlen zu müssen.

Und was für ein Spiel es ist! Anders als die letzten Ableger handelt es sich beim zweiten Paper Mario um ein Rollenspiel mit entsprechenden Elementen. Wir können leveln, neue Ausrüstung finden, Gegner rundenweise bekämpfen und das eine oder andere Rätsel lösen. Falls ihr in dem umfangreichen Abenteuer stecken bleibt oder zwischen den Kapiteln nicht wisst, wo es weitergeht, steht unsere Komplettlösung für Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bereit. Neben Fundorten von Sternsplittern, Insignien und Orden zeigt sie den Verlauf aller Kapitel und Nebenaufträge.

Paper Mario: Legende vom Äonentor - Komplettlösung

Tipps, Guides und Fundorte

Alle Kapitel der Hauptgeschichte

Prolog: Willkommen in Rohlingen

Kapitel 1: Lohgards Drachenburg

Kapitel 2: Der Baum der Bubus

Kapitel 3: Kampf der Champions

Kapitel 4: Die Glocke der Spukabtei

Kapitel 5: Der Schatz des Piraten

Kapitel 6: Reise im Glimmer-Liner

Kapitel 7: Der Weg zum Mond

Kapitel 8: Die Legende vom Schatz

Post Game

Nebenquests in der Job-Agentur

Aufgaben nach dem Prolog

Aufgaben nach Kapitel 1

Aufgaben nach Kapitel 2

Aufgaben nach Kapitel 3

Aufgaben nach Kapitel 4

Aufgaben nach Kapitel 5

Aufgaben nach Kapitel 6

Aufgaben nach Kapitel 7

Aufgaben nach Kapitel 8

Allgemeine Tipps zu Paper Mario: Legende vom Äonentor

Probiert verschiedene Begleiter (nicht nur im Kampf): Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass Mario jederzeit von seinen Gefährten begleitet wird. Sie unterstützen ihn im Kampf (dort könnt ihr jede Runde zwischen ihnen wechseln) und helfen auch in den Leveln mit ihren besonderen Fähigkeiten, etwa beim Überwinden von Abgründen. Kommt ihr irgendwo nicht weiter, denkt an die Begleiter und ihre besonderen Fähigkeiten. Herumprobieren kann sich lohnen. Habt ihr beispielsweise keine Bodengegner vor euch, bringt Koopios Panzer wenig.

Nutzt Gumbrinas Scanner: Die Gumba-Dame ist die erste Begleiterin, die sich Mario im Spielverlauf anschließt. Verwendet ihre Scanner-Fähigkeit, um Tipps zu Gegnern oder Umgebungen zu erhalten. Sie nimmt des Rätsels Lösung nicht vorweg, liefert aber ein paar Andeutungen, die sich vielleicht als hilfreich erweisen.

Gegner hinterlassen Sternenpunkte: Jeder Kampf, den ihr absolviert, wird mit diesen grünen Münzen belohnt. Sie stellen Marios Erfahrung dar und lassen ihn eine Stufe aufsteigen, nachdem 100 Stück gesammelt wurden. Wer mag, kann die gute alte Farmingtour in bekannten Gebieten antreten und schwache Gegner für Sternenpunkte bekämpfen, um in späteren Abschnitten besser gerüstet zu sein.

Kraftpunkte, Blütenpunkte oder Ordenspunkte? Beim Stufenaufstieg habt ihr die Wahl zwischen diesen drei Charakterwerten. Einen davon dürft ihr pro Level-up erhöhen und die Auswirkungen sind vielfältig. Mehr Kraftpunkte (KP) sorgen dafür, dass Mario mehr Gesundheit hat und sich im Kampf länger auf den Beinen halten kann. Mit mehr Blütenpunkten (BP) kann er mehr Spezialattacken in Folge ausführen, während mehr Ordenspunkte bewirken, dass er mehr Orden gleichzeitig anlegen und von ihren Effekten profitieren kann.

Muss man viel grinden? In der Regel nicht, aber mehr als im vergleichbaren Super Mario RPG aus dem letzten Jahr. Es gibt ein paar Bosse, die sind nicht ohne (vor allem in Richtung Ende), und wenn Sternenpunkte-Grinden dabei hilft, im Kampf gegen sie leichter zu bestehen, sollte sich niemand davon abgehalten fühlen. Feinde in abgeschlossenen Arealen kommen immer wieder, werfen aber auch immer weniger Punkte ab.

Nutzt Showeinlagen und Verteidigung: Könnt ihr in einer Kampfrunde keine sinnvolle Aktion ausführen - etwa weil der Gegner temporär unverletzbar ist -, empfehlen sich Showeinlage oder Verteidigung (beides findet ihr im Taktikmenü mit der roten Flagge). Eine Showeinlage ermuntert das Publikum zum Klatschen und füllt die Sternenenergie auf, während eine Verteidigung dafür sorgt, dass eure Abwehr um einen Punkt steigt. So müsst ihr den Zug nicht verschenken.

Sammelt Insignien für eure Begleiter: Das Leveln der Begleiter funktioniert ein wenig anders, und zwar über Insignien der Sonne. Diese sind den Sternsymbolen aus Super Mario Sunshine nachempfunden und meist ein wenig besser in den Abschnitten versteckt. Sammelt drei Insignien, dann könnt ihr sie in Merlons Haus in Ost-Rohlingen in die Verbesserung eines Begleiters investieren (steigert Angriffskraft sowie Gesundheit und schaltet neue Technik frei).

Notiert euch auffällige Stellen: Mehr als jedes andere Spiel der Paper-Mario-Reihe setzt der Äonentor-Ableger auf Backtracking und darauf, dass man später mit erweiterten Fähigkeiten an bekannten Orten weiterkommt. In Lohgards Festung (erstes Kapitel) beispielsweise gibt es eine rissige Mauer, die gesprengt werden muss. Möglich ist das erst ab Kapitel 5, nachdem man Bart-omb als Begleiter freigeschaltet hat. Viele dieser Stellen sind optional.

Rohlingen verändert sich zwischen den Kapiteln: Inhaltlich ist das eines der besten Dinge im Spiel. Nach jedem Kapitel kehren wir in die zentrale Stadt Rohlingen zurück. Abgesehen von zusätzlichen Dialogen (z. B. mit Luigi, der seine eigenen Abenteuer im Spiel verfolgt) erweitern sich eure Möglichkeiten, was ihr in Rohlingen anstellen und welche Orte ihr erreichen könnt, mit jedem Besuch dort. In der Lösung gehen wir nach jedem Kapitel darauf ein.

Nebenaufgaben gibt es in der Job-Agentur: Das Abenteuer um das legendäre Äonentor hat eine ganze Menge optionaler Quests, mit denen man sich keine einzige Minute beschäftigen muss. Aber es lohnt sich, die Job-Agentur im Osten von Rohlingen freizuschalten und wenigstens einen Blick auf die dort ausgestellten Aufgaben zu werfen. Die meisten Sidequests sind in wenigen Minuten beendet und die Belohnungen immer gern gesehen.

Sucht nach den Sternsplittern: Diese kleinen Schätze sind in allen Abschnitten versteckt, manchmal kaum zu verpassen, manchmal weniger offensichtlich. In der Lösung nehmen wir sie allesamt auf dem Weg mit. Sie dienen beispielsweise zum Kauf von Orden bei einem Händler in den Katakomben von Rohlingen.

Experimentiert mit den Orden: Die Orden verleihen Mario und seinen Begleitern stärkende Effekte und können im Kampf einen bedeutenden Unterschied bewirken. Schaut regelmäßig nach, ob sich mit einem Wechsel frischer Wind ins Kampfgeschehen bringen lässt. Trefft ihr auf einen zu schweren Feind, könnte sich ein Ordenswechsel als Schlüssel zum Sieg herausstellen.

