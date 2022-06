Pokémon Go Abenteuerwoche 2022: Alle Schritte der befristeten Forschung

Das neue Event Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go beschert euch unter anderem eine neue befristete Forschung, die ihr in den kommenden Tagen lösen könnt.

Die Abenteuerwoche in Pokémon Go läuft vom Dienstag, dem 7. Juni 2022, um 10 Uhr bis Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 20 Uhr.

Unser Guide zeigt euch alle Schritte der befristeten Forschung und welche Belohnungen ihr bekommt, wenn ihr die Aufgaben erfüllt.

So löst ihr die befristete Forschung zur Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go

Folgende Aufgaben müsst ihr erfüllen, um die befristete Forschung der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go lösen zu können. Bedenkt dabei, dass ihr nur bis zum Ende des Events Zeit dafür habt!

Aufgabe Belohnung Gehe 5 km 1 Brutmaschine Gehe 10 km 1 Brutmaschine Gehe 25 km 1 Brutmaschine Drehe 50 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Balgoras Verdiene 5 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Amarino Belohnungen 5.000 EP, 2.500 Sternenstaub, 3 Sonderbonbons

