Pokémon Go Abenteuerwoche 2022: Die aktuellen Event-Boni im Überblick

Die neue Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go bringt auch wieder mehrere verschiedene Event-Boni mit sich. Diese könnt ihr nutzen, um während des Events das meiste aus diesem herauszuholen und noch ein wenig mehr davon zu profitieren.

Die Abenteuerwoche in Pokémon Go läuft vom Dienstag, dem 7. Juni 2022, um 10 Uhr bis Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir auch nachfolgend, welche Event-Boni aktiv sind und welche Vorteile sie sich bescheren.

Die Event-Boni der Abenteuerwoche 2022 im Überblick

Drei verschiedene Event-Boni sind während der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go aktiv.

Gleich zwei davon bescheren euch mehr Erfahrungspunkte. Einerseits erhaltet ihr doppelte EP für das Drehen von Pokéstops, andererseits fünffache EP für das allererste Drehen eines Pokéstops.

Wenn ihr während des Events Eier in eine Brutmaschine legt, schlüpfen diese doppelt so schnell. Wenn ihr also einiges zum Ausbrüten habt, wartet bis zum Start der Abenteuerwoche 2022!

Hinzu kommt noch ein Hyperbonus, der ab Montag, dem 13. Juni 2022, aktiv ist. Hier sind bessere Abenteuer-Sync-Belohnungen zu erwarten. Wie diese besseren Belohnungen aussehen, wissen wir aktuell aber noch nicht.

Exklusive Feldforschungen während der Abenteuerwoche in Pokémon Go

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon vom Typ Gestein Begegnung mit Amonitas oder Kabuto Verdiene 3 Bonbons beim Spazieren mit deinem Kumpel Begegnung mit Galapaflos oder Flapteryx Brüte 2 Eier aus Begegnung mit Aerodactyl Brüte 4 Eier aus Begegnung mit Galapaflos oder Flapteryx Drehe 2 Pokéstops, die du zuvor noch nicht besucht hast Begegnung mit Koknodon oder Schilterus Drehe 15 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Liliep oder Anorith Drehe 25 Pokéstops oder Arenen Begegnung mit Amarino Gehe 5 km Begegnung mit Balgoras oder Amarino

