Pokémon Go Abenteuerwoche 2022: Diese Pokémon könnt ihr jetzt fangen

In Pokémon Go findet die Abenteuerwoche 2022 statt. Es ist die diesjährige Versionen des beliebten Events und sie führt auch 2 neue Pokémon ins Spiel ein.

Die Abenteuerwoche in Pokémon Go läuft vom Dienstag, dem 7. Juni 2022, um 10 Uhr bis Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Pokémon ihr im Rahmen dieses Events fangen könnt.

Welche Pokémon kann ich bei der Abenteuerwoche 2022 Pokémon Go fangen?

Während der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go gibt es unter anderem zwei Pokémon-Debüts. Aus Feldforschungen und Eiern könnt ihr Balgoras und Amarino bekommen.

Ferner erscheint Icognito F in Raid-Kämpfen und ihr könnt es auch als schillernde Version fangen, wenn ihr Glück habt.

Folgende wilde Pokémon könnt ihr während der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go fangen:

Rihorn (schillernd möglich)

Amonitas (schillernd möglich)

Kabuto (schillernd möglich)

Larvitar (schillernd möglich)

Stollunior (schillernd möglich)

Liliep (schillernd möglich)

Anorith (schillernd möglich)

Koknodon (schillernd möglich)

Schilterus (schillernd möglich)

Georok

Aerodactyl (schillernd möglich)

Pupitar

Aus 7-km-Eiern können in der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go folgende Pokémon schlüpfen:

Pottrott (schillernd möglich)

Schneckmag (schillernd möglich)

Koknodon (schillernd möglich)

Schilterus (schillernd möglich)

Galapaflos (schillernd möglich)

Flapteryx (schillernd möglich)

Balgoras

Amarino

Mehr zur Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go

Bei den Raids sieht es während der Abenteuerwoche 2022 in Pokémon Go wie folgt aus:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Kleinstein (schillernd möglich)

Alola-Kleinstein (schillernd möglich)

Mogelbaum (schillernd möglich)

Kiesling (schillernd möglich)

Icognito F (schillernd möglich) Stufe 3 Rizeros

Pottrott (schillernd möglich)

Despotar

Stolloss Stufe 5 Groudon (schillernd möglich) Mega Mega Aerodactyl (schillernd möglich)

