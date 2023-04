Pokémon Go bringt ab heute ein besonderes Lapras, tolle Boni und eine neue befristete Forschung!

Blanche braucht eure Hilfe beim neuen Event Ein weiser Held in Pokémon Go. Wie? Indem ihr eine neue befristete Forschung und eine Spezialforschung absolviert, die im Event-Zeitraum verfügbar sind.

Das Event Ein weiser Held beginnt am Donnerstag, den 13. April 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 17. April 2023, um 20 Uhr Ortszeit.

Was euch währenddessen alles in Pokémon Go erwartet, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Ein weiser Held: Welche Pokémon kann ich fangen?

Soweit wir wissen, tauchen während des Events tatsächlich keine besonderen Pokémon-Spawns auf. Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werden wir diesen Abschnitt aktualisieren.

Ihr könnt aber Feldforschungsaufgaben absolvieren, die sich mit dem Entwickeln und Fangen von Pokémon befassen. Dafür werdet ihr mit Sternenstaub und Entwicklungsitems belohnt.

Außerdem ist es möglich, an ein Lapras mit einem Accessoire im Stil von Blanche (auch als schillernde Variante) zu gelangen. Ihr bekommt es im Rahmen einer neuen Spezialforschung. Alle Details dazu gibt’s hier: Pokémon Go: Ein weiser Held - So löst ihr die neue Spezialforschung

Ein weiser Held: Welche Boni gibt es?

Insgesamt drei verschiedene Boni sind während des Events Ein weiser Held in Pokémon Go aktiv.

Einerseits bekommt ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten beim Entwickeln von Pokémon, andererseits erhaltet ihr bei einer Entwicklung zwei garantierte XL-Bonbons.

Weiterhin halten Lockmodule, die ihr während des Events aktiviert, drei Stunden lang.

Wie löse ich die befristete Forschung?

Ein weiser Held bringt auch eine neue befristete Forschung in Pokémon Go mit sich. Als Belohnung wartet ein Magnet-Lockmodul auf euch.

Das müsst ihr dafür tun:

Befristete Forschung: Ein weiser Held (1/3)

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 5 Pokébälle Verschicke 3 Pokémon 5 Nanabbeeren Entwickle 1 Pokémon 1.000 Sternenstaub Belohnungen 1.000 EP, 500 Sternenstaub, 2 Sondebonbons

Befristete Forschung: Ein weiser Held (2/3)

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon 5 Pokébälle Verschicke 5 Pokémon 5 Himmihbeeren Entwickle 3 Pokémon 3.000 Sternenstaub Belohnungen 1.000 EP, 500 Sternenstaub, 2 Sonderbonbons

Befristete Forschung: Ein weiser Held (3/3)

Aufgabe Belohnung Entwickle 1 Pokémon 10 Sananabeeren Entwickle 2 Pokémon 15 Pokébälle Entwickle 3 Pokémon 15 Superbälle Entwickle 4 Pokémon 10 Hyperbälle Entwickle 5 Pokémon 3 silberne Sananabeeren Belohnungen 3.000 EP, 2.000 Sternenstaub, 1 Magnet-Lockmodul

