Pokémon Go: Ein wagemutiger Held - Alle Schritte und Belohnungen der neuen Spezialforschung

Auch eine neue Spezialforschung gehört zum neuen Event Ein wagemutiger Held in Pokémon Go mit dazu, diesmal müsst ihr Candela bei ihren Forschungen unterstützen.

Dieses neue Event beginnt am Donnerstag, den 11. Mai 2023, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 17. Mai 2023, um 20 Uhr Ortszeit.

In unserem Guide zeigen wir euch sämtliche Schritte der neuen Spezialforschung in Pokémon Go sowie alle Belohnungen, die ihr dafür erhaltet.

Inhalt:

Aufgaben und Belohnungen der Spezialforschung Ein wagemutiger Held

Bei der Spezialforschung Ein wagemutiger Held in Pokémon Go unterstützt ihr Candela bei ihren Forschungen. Als Belohnung könnt ihr unter anderem ein Ponita mit Accessoire im Stil von Candela erhalten. Dieses ist in dieser Jahreszeit nur auf diese Art erhältlich.

Und das müsst ihr dafür tun:

Ein wagemutiger Held (1/4)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 10 Pokébälle Verwende 15 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Himmihbeeren Verwende 5 Power-ups bei Pokémon 1.000 Sternenstaub Belohnungen 1.500 EP Begegnung mit Glumanda

Ein wagemutiger Held (2/4)

Aufgabe Belohnung Verwende 5 sehr effektive Lade-Attacken 10 Sananabeeren Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 2.000 Sternenstaub Kämpfe gegen 3 Rüpel von Team Go Rocket 3 Beleber Belohnungen 2.000 EP, Begegnung mit Velursi

Ein wagemutiger Held (3/4)

Aufgabe Belohnung Fange 15 Pokémon 15 Superbälle Verwende 15 Power-ups bei Pokémon 2.500 Sternenstaub Kämpfe 3 Mal in Arenen 5 Beleber Belohnungen 2.500 EP, Begegnung mit Ponita

Ein wagemutiger Held (4/4)

Aufgabe Belohnung Belohnung abholen 80 Glurak-Mega-Energie Belohnung abholen 5 Hypertränke Belohnung abholen 7 Beleber Belohnungen 2.500 Sternenstaub, 2.500 EP

Alle allgemeinen Infos zum neuen Event findet ihr auf dieser Seite: Pokémon Go: Ein wagemutiger Held - Diese Pokémon könnt ihr jetzt in Raids fangen

