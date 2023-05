Pokémon Go: Ein wagemutiger Held - Diese Pokémon könnt ihr jetzt in Raids fangen

Nach den beiden vorangegangenen Events braucht beim neuen Event Ein wagemutiger Held in Pokémon Go nun auch noch Candela eure Unterstützung.

Das neue Event beginnt am Donnerstag, den 11. Mai 2023, um 10 Uhr und endet am Mittwoch, den 17. Mai 2023, um 20 Uhr Ortszeit.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend alle wichtigen Infos zum neuen Event in Pokémon Go.

Inhalt:

Ein wagemutiger Held: Welche Pokémon kann ich fangen?

Ein Pokémon gibt beim Event Ein wagemutiger Held in Pokémon Go sein Debüt: Mega-Pinsir! Ihr könnt es in Raids bekämpfen und mit Glück auch ein schillerndes Exemplar fangen.

Wie ihr das Pokémon besiegt, erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Mega Pinsir besiegen - Die besten Konter

Davon abgesehen stehen bei diesem Event die Raids im Fokus. Dort tauchen besondere Pokémon auf, in der Wildnis nicht.

Pokémon Go: Ein wagemutiger Held - Raids

Erstmals besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Kapu-Kime zu fangen. Diese Pokémon könnt ihr während des Events in Raids bekämpfen:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Hisui-Fukano

Galar-Ponita*

Hoothoot* Stufe 3 Galar-Flunschlik*

Shardrago*

Hisui-Washakwil*

Hisui-Arktilas* Stufe 5 Kapu-Kime* Mega Mega-Pinsir*

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, sie als schillerndes Exemplar zu fangen.

Obendrein könnt ihr euch mit einer neuen Spezialforschung beschäftigen. Alle Details dazu findet ihr hier: Pokémon Go: Ein wagemutiger Held - Alle Schritte und Belohnungen der neuen Spezialforschung.

Ein wagemutiger Held: Welche Boni gibt es?

Während des Events Ein wagemutiger Held in Pokémon Go sind lediglich zwei Boni aktiv.

Einerseits erhaltet ihr doppelte Fang-Bonbons beim Fangen sämtlicher Pokémon im Spiel. Darüber hinaus haben Trainer ab Level 31 eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, beim Fangen von Pokémon XL-Bonbons zu erhalten.

Ein wagemutiger Held: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Das Event Ein wagemutiger Held in Pokémon Go bringt außerdem eine neue befristete Forschung mit sich. Dabei könnt ihr unter anderem eine Sofort-TM und eine Lade-TM erhalten.

Hier sind alle Details:

Ein wagemutiger Held: Befristete Forschung (1/2)

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 1.000 Sternenstaub Fange 5 Pokémon 10 Pokébälle Lande 5 großartige Würfe 10 Himmihbeeren Kämpfe gegen 3 Rüpel von Team Go Rocket 5 Hypertränke Belohnungen 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP, 1 Sofort-TM

Ein wagemutiger Held: Befristete Forschung (2/2)

Aufgabe Belohnung Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 1.000 Sternenstaub Fange 5 Pokémon 10 Pokébälle Lande 5 großartige Würfe 10 Himmihbeeren Kämpfe 3 Mal in Arenen 5 Hypertränke Belohnungen 1.000 Sternenstaub, 1.000 EP, 1 Lade-TM

