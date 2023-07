Pokémon Go: Eine Mütze voll Schlaf - So bekommt und löst ihr die Forschung!

Die Spezialforschung Eine Mütze voll Schlaf bekommt in Pokémon Go nicht einfach jeder Spieler und jede Spielerin. Ihr müsst dafür etwas kaufen. Und nein, es ist kein spezielles Ticket im In-Game-Shop.

Wie ihr diese Spezialforschung und damit auch ein Relaxo mit Schlafmütze in Pokémon Go bekommt und was ihr dafür tun müsst, zeigen wir euch nachfolgend im Guide.

Inhalt:

Wie kriege ich die Spezialforschung Eine Mütze voll Schlaf in Pokémon Go?

Damit ihr die Spezialforschung Eine Mütze voll Schlaf in Pokémon Go bekommen könnt, benötigt ihr das Accessoire Pokémon Go Plus+.

Koppelt ihr dieses mit Pokémon Go auf eurem Smartphone, wird so die Spezialforschung für euch freigeschaltet.

Mehr dazu lest ihr auch hier: Pokémon Go: Pokémon Go Plus+ verbinden - So wirds's gemacht und was ihr bei Fehlern tun könnt

Eine Mütze voll Schlaf: Aufgaben und Belohnungen

Nachdem ihr die Spezialforschung Eine Mütze voll Schlaf in Pokémon Go erhalten habt, gibt es zwei Schritte mit mehreren Aufgaben.

Hier alle Details:

Eine Mütze voll Schlaf (1/2)

Aufgabe Belohnung Fange 20 Pokémon in Pokébällen mit Pokémon Go Plus+ 25 Pokébälle Fange 10 Pokémon in Superbällen oder Hyperbällen mit Pokémon Go Plus+ 15 Superbälle Drehe 15 Pokéstops mit Pokémon Go Plus+ 2.000 Sternenstaub Erfasse deinen Schlaf 7 Tage lang mit Pokémon Go Plus+ Begegnung mit Koalelu Belohnungen Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze

Eine Mütze voll Schlaf (2/2)

Aufgabe Belohnung Erfasse deinen Schlaf 28 Tage lang mit Pokémon Go Plus+ Begegnung mit Relaxo mit Schlafmütze Belohnungen 2.500 EP, 2.500 Sternenstaub

Lust auf ein Relaxo mit Schlafmütze?

