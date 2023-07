Pokémon Go: Pokémon Go Plus+ verbinden - So wirds's gemacht und was ihr bei Fehlern tun könnt

Pokémon Go Plus+ ist ein neues Accessoire, das unter anderem für die Nutzung mit Pokémon Go gedacht ist, aber auch mit Pokémon Sleep funktioniert. Bei Pokémon Go bietet es etwas mehr Funktionen als das normale Pokémon Go Plus.

Wie ihr Pokémon Go Plus+ mit Pokémon Go auf eurem Gerät verbindet und was ihr bei Fehlern tun könnt, erfahrt ihr nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Warum sollte ich Pokémon Go Plus+ mit Pokémon Go verbinden?

Wenn ihr euer schickes, neues Pokémon Go Plus+ mit Pokémon Go koppelt, erhaltet ihr als Belohnung dafür eine Spezialforschung in Pokémon Go. Damit könnt ihr ein besonderes Relaxo mit Schlafmütze bekommen.

Hier haben wir mehr Infos dazu für euch: Pokémon Go: Eine Mütze voll Schlaf - So bekommt und löst ihr die Forschung!.

Wie kopple ich Pokémon Go Plus+ mit Pokémon Go?

Wenn ihr Pokémon Go Plus+ mit Pokémon Go koppeln möchtet, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet Pokémon Go. Tippt unten das Pokéball-Symbol an. Tippt den Menüpunkt "Einstellungen an" und geht dort zu "Verbundene Geräte und Dienst", als nächstes wählt ihr "Zusatzgeräte" aus. Tippt nun im folgenden Bildschirm auf Pokémon Go Plus+ und anschließend auf dem Gerät auf den Hauptknopf. Auf eurem Smartphone sollte Pokémon Go Plus+ nun angezeigt werden, wählt es aus. Drückt auf Pokémon Go Plus+ gleichzeitig den Hauptknopf und den Nebenknopf, um die Kopplung zu bestätigen. War die Kopplung erfolgreich, seht ihr eine Bestätigungsmeldung. Um zu testen, ob eine Verbindung besteht, drückt auf den Hauptknopf bei Pokémon Go Plus+, dieser sollte dann leicht vibrieren.

Wie trenne ich die Verbindung von Pokémon Go Plus+ zu Pokémon Go?

Wenn ihr die Verbindung zwischen Pokémon Go und Pokémon Go Plus+ trennen möchtet, befolgt ihr diese Schritte:

Öffnet Pokémon Go. Tippt unten das Pokéball-Symbol an. Tippt den Menüpunkt "Einstellungen an" und geht dort zu "Verbundene Geräte und Dienst", als nächstes wählt ihr "Zusatzgeräte" aus. Tippt nun im folgenden Bildschirm auf Pokémon Go Plus+ und auf das Dreieck, das rechts neben Pokémon Go Plus+ angezeigt wird. Alternativ könnt ihr auch in der Kartenansicht die Verbindung trennen. Tippt dazu rechts oben das Symbol für Pokémon Go Plus+ (den Pokéball) an.

Wie kann ich Pokémon Go Plus+ erneut mit Pokémon Go verbinden?

Möchtet ihr später eine erneute Verbindung zwischen Pokémon Go und Pokémon Go Plus+ aufbauen, geht ihr wie folgt vor:

Schnelle Neuverbindung:

Öffnet Pokémon Go. Tippt unten das Pokéball-Symbol an. Tippt den Menüpunkt "Einstellungen an" und geht dort zu "Verbundene Geräte und Dienst", als nächstes wählt ihr "Zusatzgeräte" aus. Tippt nun im folgenden Bildschirm auf Pokémon Go Plus+. Dort seht ihr die Option "Schnelle Neuverbindung aktivieren". Stellt sicher, dass sie angeschaltet ist. Ist sie aktiviert, müsst ihr nur den Hauptknopf von Pokémon Go Plus+ drücken, um eine Verbindung aufzubauen. Alternativ klickt ihr auf das Symbol für Pokémon Go Plus+ in der Kartenansicht (rechts oben).

Manuelle Methode:

Möchtet ihr die Option "Schnelle Neuverbindung aktivieren" nicht nutzen, klickt ihr in der Kartenansicht auf das Pokémon Go Plus+ Symbol. Bestätigung anschließend die Verbindung, indem ihr auf den Hauptknopf von Pokémon Go Plus+ drückt. Wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde, leuchtet das Symbol auf.

Pokémon Go Plus+ verbindet sich nicht, was kann ich tun?

Eine fehlgeschlagene Verbindung zwischen Pokémon Go und Pokémon Go Plus+ kann mehrere Gründe haben. Einerseits ist es möglich, dass der Akkustand niedrig beziehungsweise das Gerät leer ist.

Ihr könnt den Akkustand überprüfen, indem ihr den oberen Nebenknopf drückt und auf die leuchtende LED achtet:

Grün und stabil: Akku ist vollständig aufgeladen

Gelb und stabil: Akku hat einen mittleren Ladestand

Gelb und blinkend: Akku hat einen niedrigen Ladestand

Rot und blinkend: Akku ist nahezu leer

Wenn es trotzdem nicht funktioniert, probiert folgende Möglichkeiten:

Startet Pokémon Go neu und probiert es erneut.

Startet euer Smartphone neu und probiert es erneut.

Aktualisiert eure Internetverbindung probiert es erneut.

Platziert Pokémon Go Plus+ näher am Gerät.

Wenn sich in der Nähe Geräte befinden, die Radiowellen abgeben (Mikrowellenofen, schnurloses Telefon und so weiter), entfernt euch von ihnen.

