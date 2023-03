Pokémon Go: Farbfestival bringt Knirfish und Mega-Meditalis - Alle Event-Details im Überblick!

Auch im Jahr 2023 findet in Pokémon Go das Farbfestival statt. In dieser Zeit wird es im Spiel ein wenig bunter und neue Pokémon feiern ihr Debüt.

Das Farbfestival 2023 in Pokémon Go beginnt am Mittwoch, den 8. März 2023, um 10 Uhr Ortszeit und läuft bis Dienstag, den 14. März 2023, um 20 Uhr Ortszeit.

Welche Pokémon ihr fangen könnt und was es während des Events sonst noch zu tun gibt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Farbfestival 2023: Alle Pokémon, die ihr fangen könnt

Das Farbfestival 2023 in Pokémon Go bringt euch unter anderem zwei Pokémon-Debüts: Mit Mega-Meditalis gibt es eine weitere neue Mega-Entwicklung, außerdem kann euch das Pokémon Knirfish ins Netz gehen.

Pokémon Go: Farbfestival 2023 – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen beim Farbfestival in Pokémon Go häufiger in der Wildnis auf:

Paras *

* Krabby *

* Smogon *

* Natu *

* Woingenau *

* Pottrott *

* Wingull *

* Burmy (Pflanzenumhang) *

* Burmy (Sandumhang) *

* Burmy (Lumpenumhang) *

* Skunkapuh

Knirfish

Schlurp *

* Galar-Zigzachs*

* Auch als schillernde Version zu finden.

Pokémon Go: Farbfestival 2023 – Pokémon in Raids

Im Event-Zeitraum des Farbfestivals in Pokémon Go begegnet ihr diesen Pokémon in Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Psiau*

Wuffels*

Garstella

Knirfish Stufe 3 Kokowei

Alola-Kokowei*

Frigometri

Shardrago* Stufe 5 Ho-Oh* Mega-Raid Mega-Meditalis*

* Auch als schillernde Version zu finden.

Farbfestival 2023: Alle Boni des Events

Während des Farbfestivals in Pokémon Go gibt es mehrere aktive Boni. Unter anderem halten aktivierte Lockmodule in diesem Zeitraum drei Stunden lang an.

Außerdem könnt ihr Schnappschüsse machen und somit weitere Begegnungen mit Pokémon auslösen.

Weiterhin steigt euer Freundschaftslevel während des Farbfestivals doppelt so schnell.

Zu guter Letzt ist das Event eure Chance, einem schillernden Farbeagle zu begegnen. Wenn das Farbfestival endet, verschwindet diese Möglichkeit vorerst wieder.

Farbfestival 2023: Aufgaben und Belohnungen der Sammlerherausforderung

Zum Farbfestival in Pokémon Go gibt es außerdem noch eine neue Sammlerherausforderung. Was ihr dafür machen müsst und was ihr als Belohnung erhaltet, lest ihr nachfolgend:

Aufgabe Belohnung Fange ein Smogon

Fange ein Skunkapuh

Fange ein Woingenau

Fange ein Natu

Fange ein Pottrott

Fange ein Paras

Fange ein Krabby

Fange ein Knirfish

Fange ein Burmy (Sandumhang)

Fange ein Burmy (Lumpenumhang)

Fange ein Burmy (Pflanzenumhang)

Entwickle Burmy zu Burmadame 20.000 EP, 1 Lockmodul

