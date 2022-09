Die Fashion Week kehrt auch im Jahr 2022 zu Pokémon Go zurück und hat dabei eine brandneue befristete Forschung für euch im Gepäck..

Die Fashion Week 2022 in Pokémon Go läuft vom 27. September 2022 um 10 Uhr bis zum 3. Oktober 2022 um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, welche Aufgaben die befristete Forschung umfasst und welche Belohnungen ihr dafür bekommen könnt.

Inhalt:

Was muss ich für die befristete Forschung der Fashion Week 2022 tun?

Die Fashion Week 2022 in Pokémon Go hat eine neue befristete Forschung zu bieten, als Belohnung erhaltet ihr unter anderem Items und begegnet Pokémon wie Digda mit stylischem Look, Absol mit stylischem Look und Glibunkel mit stylischem Look.

Pokémon Go Fashion Week 2022: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Fashion Week 2022 (1/6)

Aufgabe Belohnung Verwende 3 Beeren beim Fangen von Pokémon 1 Lockmodul Fange 5 Pokémon 5 Pokébälle Mache 5 Schnappschüsse mit wilden Pokémon 20 Nanabbeeren Belohnungen Kampf gegen eine Ulkige Herausforderin

Fashion Week 2022 (2/6)

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen Fashion Herausforderer 1.500 EP Belohnungen Begegnung mit Glibunkel

Fashion Week 2022 (3/6)

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Curveball-Würfe 10 Superbälle Mache einen Schnappschuss mit Garstella im Freien 10 Himmihbeeren Fange ein Coiffwaff 25 Coiffwaff-Bonbons Belohnungen Kampf gegen einen Schroffen Herausforderer

Fashion Week 2022 (4/6)

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen Fashion Herausforderer 2.000 EP Belohnungen Begegnung mit Digda

Fashion Week 2022 (5/6)

Aufgabe Belohnung Mache 10 Schnappschüsse mit wilden Pokémon 2 silberne Sananabeeren Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon 10 Sananabeeren Lande 3 fabelhafte Curveball-Würfe 25 Superbälle Verwende 10 Power-ups bei Pokémon 20 Hyperbälle Fange 15 Pokémon 2 goldene Himmihbeeren Belohnungen Kampf gegen einen Coolen Herausforderer

Fashion Week 2022 (6/6)

Aufgabe Belohnung Kämpfe gegen einen Fashion Herausforderer 3.000 EP Belohnungen Begegnung mit Absol

Wie ihr die Fashion Herausforderer besiegt

Im Rahmen der begrenzten Forschung begegnet ihr drei Fashion Herausforderern. Die treten mit unterschiedlichen Pokémon gegen euch an:

Cooler Herausforderer (Cool Challenger)

Pokémon-Team: Coiffwaff (Sternchenschnitt), Quabbel und kostümiertes Glibunkel

Schroffer Herausforderer (Rugged Challenger)

Pokémon-Team: Coiffwaff (Diamantenschnitt), Elezeba und kostümiertes Absol

Ulkige Herausforderin (Quirky Challanger)

Pokémon-Team: Coiffwaff (Damenschnitt), Garstella und kostümiertes Digda

