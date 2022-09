Pokémon Go Fashion Week 2022: Diese 6 Pokémon sind jetzt neu - Alle Pokémon des Events

Auch im Jahr 2022 kehrt die Fashion Week zu Pokémon Go zurück und lässt euch mehrere neue Pokémon fangen, darunter neue kostümierte Pokémon.

Die Fashion Week 2022 in Pokémon Go läuft vom 27. September 2022 um 10 Uhr bis zum 3. Oktober 2022 um 20 Uhr.

Auf dieser Seite zeigen wir euch in unserem Guide, welche Pokémon ihr während der Fashion Week 2022 in Pokémon Go fangen könnt.

Inhalt:

Welche Pokémon kann ich während der Fashion Week 2022 fangen?

Kurz gesagt: Ihr könnt während der Fashion Week 2022 eine Menge verschiedene Pokémon fangen.

Ihr Debüt im Spiel geben während der Fashion Week folgende Pokémon:

Garstella

Aggrostella

Digda mit stylischem Look

Digdri mit stylischem Look

Absol mit stylischem Look

Toxiquak mit stylischem Look

Ferner taucht Coiffwaff wieder auf und ihr könnt es erstmals auch in der schillernden Form fangen. Ebenso solltet ihr ein paar Schnappschüsse machen, dabei tauchen ebenfalls Pokémon auf.

Pokémon Go Fashion Week: Weitere Pokémon, die ihr fangen könnt

Folgende Pokémon tauchen während der Fashion Week in der Wildnis auf:

Smettbo mit stylischem Look

Kramurx

Charmian

Glibunkel mit stylischem Look

Elezeba mit stylischem Look

Mollimorba

Quabbel (weiblich)

Coiffwaff

Garstella

Digda mit stylischem Look

Kirlia mit stylischem Look

Absol mit stylischem Look

Pokémon Go Fashion Week: Pokémon in Raids

Während der Fashion Week begegnet ihr den folgenden Pokémon in Pokémon Go in Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Digda mit stylischem Look

Sheinux mit stylischem Look

Glibunkel mit stylischem Look

Zurrokex

Coiffwaff Stufe 3 Smettbo mit stylischem Look

Kirlia mit stylischem Look

Absol mit stylischem Look

Garstella Stufe 5 Yveltal Mega Mega-Schlapor

Pokémon Go Fashion Week: Pokémon in Eiern

Aus 7-km-Eiern, die ihr während der Fashion Week erhaltet, könnt ihr die folgenden Pokémon bekommen:

Digda mit stylischem Look

Kussilla mit stylischem Look

Sheinux mit stylischem Look

Glibunkel mit stylischem Look

Pokémon Go Fashion Week: Exklusive Feldforschungen

Folgende Feldforschungen sind während der Fashion Week 2022 in Pokémon Go verfügbar:

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon Begegnung mit Kramurx Fange 15 Pokémon Begegnung mit Glibunkel Lande 3 gute Würfe Begegnung mit Eneco Lande 3 großartige Würfe Begegnung mit Evoli Lande 3 großartige Würfe hintereinander Begegnung mit Garstella Lande 5 großartige Würfe Begegnung mit Garstella Mache einen Schnappschuss mit einem wilden Elezeba Begegnung mit Coiffwaff Mache einen Schnappschuss mit einem wilden Charmian Begegnung mit Charmian oder Coiffwaff Mache einen Schnappschuss mit deinem Kumpel Begegnung mit Coiffwaff Mache 3 Schnappschüsse mit wilden Pokémon Begegnung mit Coiffwaff oder 700 EP Verwende 10 Beeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Elezeba

