Pokémon Go: Funkelnde Fantasie - Diese Pokémon lassen sich jetzt für kurze Zeit fangen

Das Jahr 2023 beginnt mit dem traditionellen Neujahrs-Event in Pokémon Go. Bei diesen kleinen Festlichkeiten profitiert ihr von Boni und könnt besondere Pokémon fangen!

Das Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go startet am 10. Januar 2023 um 8 Uhr und endet am 16. Januar 2023 um 22 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch, welche Pokémon ihr während des Events Funkelnde Fantasie fangen könnt und welche Boni es gibt.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche Pokémon tauchen bei Funkelnde Fantasie in Pokémon Go auf?

Es gibt ein Pokémon-Debüt beim Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go. Dabei handelt es sich um die Mega-Entwicklung Mega-Brutalanda, die ihr erstmals in Mega-Raids bekämpfen könnt. Und natürlich auch selbst die Entwicklung bei Brutalanda auslösen.

Pokémon Go: Funkelnde Fantasie – Wilde Pokémon

Folgende Pokémon tauchen Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go häufiger in der Wildnis auf:

Piepi (schillernd möglich)

Pixi

Pummeluff (schillernd möglich)

Dratini (schillernd möglich)

Togetic (schillernd möglich)

Marill (schillernd möglich)

Trasla (schillernd möglich)

Vibrava

Kindwurm (schillernd möglich)

Kapuno (schillernd möglich)

Dedenne (schillernd möglich)

Viscora

eF-eM (schillernd möglich)

Pokémon Go: Funkelnde Fantasie – Pokémon in Raids

Lust auf einen Raid? Beim Event Funkelnde Fantasie in Pokémon Go erwarten euch folgende Pokémon in Raids:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Pummeluff (schillernd möglich)

Marill (schillernd möglich)

Milza (schillernd möglich)

Kapuno (schillernd möglich) Stufe 3 Flunkifer (schillernd möglich)

Shardrago (schillernd möglich)

Dedenne (schillernd möglich) Stufe 5 Zekrom (schillernd möglich) Mega Mega-Brutalanda (schillernd möglich)

Welche Boni gibt es bei Funkelnde Fantasie in Pokémon Go?

Während des Events Funkelnde Fantasie in Pokémon Go gibt es verschiedene Boni, von denen ihr profitieren könnt.

Wenn ihr Pokémon mit einem guten, großartigen oder fabelhaften Wurf fangt, erhaltet ihr die doppelte Menge an EP und zusätzliche Bonbons. Darüber hinaus besteht bei solchen Würfen eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons für Trainer ab Level 31.

Macht ihr während des Events einen Schnappschuss, könnt ihr Begegnungen mit Drachen- oder Feen-Pokémon haben.

Und wenn ihr vom 10. Januar um 10 Uhr bis zum 18. Januar 2023 um 10 Uhr ein Zekrom fangt, beherrscht dieses die besondere Attacke Kreuzdonner.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Pokémon Go:

Übersicht aller Tipps zu Pokémon Go Raid und Ex-Raids

Eine Tabelle mit Stärken und Schwächen aller Pokémon in Pokémon Go

Aktuelle Promo-Codes in Pokémon Go

Evoli-Entwicklung und Namenstricks in Pokémon Go