Pokémon Go: Gierige Gesellen - Alle Event-Pokémon im Überblick

Gierige Gesellen heißt das neueste Event in Pokémon Go und führt unter anderem ein brandneues Pokémon im Spiel ein.

Das Event Gierige Gesellen beginnt am 9. November 2022 um 10 Uhr in Pokémon Go und endet am 17. November 2022 um 20 Uhr. Ihr habt also etwas mehr als eine Woche Zeit!

In diesem Guide verraten wir euch alles, was ihr über die Pokémon wissen müsst, die während Gierige Gesellen auftauchen.

Inhalt:

Gierige Gesellen: Welche Pokémon kann ich fangen?

Das Event Gierige Gesellen bringt eine ganze Reihe an Pokémon mit sich, die währenddessen verstärkt im Spiel auftauchen.

Aber nicht nur das. Die Ultrabestie Schlingking gibt ihr Debüt im Spiel und ist bis zum 23. November in Stufe-5-Raids anzutreffen.

Gierige Gesellen: Wilde Pokémon

In der Wildnis tauchen folgende Pokémon häufiger auf:

Alola-Rattfratz (schillernd möglich)

Alola-Rattikarl

Golbat

Quiekel (schillernd möglich)

Pelipper

Schluppuck

Bidiza (schillernd möglich)

Bidifas

Raffel

Schlurp (schillernd möglich)

Relaxo (schillernd möglich)

Schlukwech

Gierige Gesellen: Pokémon in Raids

In Raids tauchen diese Pokémon auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 1 Menki (schillernd möglich)

Quiekel (schillernd möglich)

Spoink (schillernd möglich)

Floink (schillernd möglich) Stufe 3 Relaxo (schillernd möglich)

Flunkifer (schillernd möglich)

Schlukwech

Tohaido Stufe 5 Schlingking Mega Mega-Garados (schillernd möglich)

Aus 7-km-Eiern können indes, wenn ihr sie während des Events bekommt, Kikugi, Kaumalat und Mampfaxo schlüpfen. Erstmals könnt ihr dabei einem schillernden Mampfaxo begegnen.

Gierige Gesellen: Event-Bonus

Während des Events gilt zudem folgender Bonus:

Die ersten drei Eier, die ihr während des Events über das Widget für Pokémon-Eier ausgebrütet werden, schlüpfen doppelt so schnell. Das Widget ist auf iOS- und Android-Geräten verfügbar.

