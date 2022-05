Pokémon Go: Kapu-Kime besiegen - Beste Konter und Attacken

Kapu-Kime ist ein neues legendäres Pokémon, das ihr in Pokémon Go eurem Pokédex und eurer Sammlung hinzufügen könnt. Dazu müsst ihr euch erneut in entsprechende Raids stützen.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, welche Pokémon euch dabei helfen, das Pokémon in den Fünf-Sterne-Raids von Pokémon Go zu besiegen.

Was ihr über Kapu-Kime in Pokémon Go wissen solltet:

Wie besiege ich Kapu-Kime in Pokémon Go?

Die folgenden Pokémon helfen euch dabei, Kapu-Kime in Pokémon Go zu bezwingen:

Kapu-Kime Typ: Wasser, Fee Kapu-Kime ist schwach gegen: Pflanze, Elektro, Gift

Was sind die besten Konter gegen Kapu-Kime in Pokémon Go?

Pokémon Attacken Zekrom Ladestrahl und Stromstoß Zarude Rankenhieb und Blattgeißel Voltolos (Tiergeistform) Voltwechsel und Donnerblitz Raikou Donnerschock und Stromstoß Roserade Gifthieb und Strauchler Elevoltek Donnerschock und Stromstoß Magnezone Funkensprung und Stromstoß Kapu-Toro Kugelsaat und Strauchler Mega Gengar Schlecker und Matschbombe Mega Bibor Gifthieb und Matschbombe Mega Voltenso Donnerzahn und Stromstoß Crypto Raikou Donnerschock und Stromstoß Crypto Elevoltek Donnerschock und Stromstoß Crypto Magnezone Funkensprung und Stromstoß Crypto Zapdos Donnerschock und Donnerblitz Crypto Bisaflor Rankenhieb und Flora-Statue

Wie viele WP hat Kapu-Kime in Pokémon Go?

Kapu-Kime verfügt in Pokémon Go über folgende WP-Werte:

Raid-Boss-WP - 40.978 WP Perfekte WP beim Fangen - 1.632 Perfekte WP beim Fangen mit Wetterverstärkung (Regen, Bewölkt) - 2.041

Welche Attacken hat Kapu-Kime in Pokémon Go?

Rechnet bei Kapu-Kime in Pokémon Go mit folgenden Attacken:

Kapu-Kime - Mögliche Sofort-Attacken:

Aquaknarre (Wasser) Kraftreserve (Kampf)

Kapu-Kime - Mögliche Lade-Attacken:

Hydropumpe (Wasser) Surfer (Wasser) Mondgewalt (Fee) Eisstrahl (Eis)

Alles, was wir über Kapu-Kime wissen

Kapu-Kime gilt als Schutzpatron von Poni, wo es das Wasser kontrolliert und in dichtem Nebel lauern. Es genießt gleichermaßen Furcht wie auch Respekt.

Wer sich Kapu-Kime unbedacht nähert, wird trotz seines Status als Schutzpatron von furchtbaren Katastrophen heimgesucht.

Kapu Kime in Pokémon Go.

