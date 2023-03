Pokémon Go: Let's Go Event bringt seltenes Shiny und regionale Pokémon - Alle Infos im Überblick!

Mit dem neuen Let's-Go-Event geht es in Pokémon Go dem Ende des Monats März entgegen. Dabei habt ihr die Chance, unter anderem einigen seltenen Pokémon zu begegnen.

Das Let's-Go-Event in Pokémon Go beginnt am Dienstag, den 21. März 2023, um 10 Uhr und läuft bis Mittwoch, den 29. März 2023, um 20 Uhr.

In unserem Guide zeigen wir euch nachfolgend, welchen Pokémon ihr begegnen könnt, welche Boni es gibt und wie ihr die Sammler-Herausforderung löst.

Inhalt:

Pokémon Go Let's Go Event: Welche Pokémon kann ich fangen?

Wie bereits erwähnt, könnt ihr beim Let's-Go-Event in Pokémon Go mehrere seltene Pokémon fangen.

Einerseits ist das Shiny Meltan, das ihr wieder über die Wunderbox bekommen könnt. Dazu ist eine Verbindung mit Pokémon Let's Go Evoli oder Pokémon Let's Go Pikachu auf der Nintendo Switch erforderlich.

Mehr dazu, wie ihr diese Verbindung einrichtet, erfahrt ihr hier: Pokémon Go: So fangt ihr Shiny Meltan und löst seine Quest

Des Weiteren erscheinen weltweit die Pokémon Vegimak, Grillmak und Sodamak häufiger. Grillmak kennt ihr aus dieser Region, die anderen beiden tauchen sonst woanders auf der Welt auf. Nutzt also eure Chance, ihr könnt auch schillernde Versionen dieser Pokémon fangen.

Wer auf der Suche nach Ditto ist, kann dieses hinter den folgenden Pokémon finden:

Digda

Sleima

Snubbull

Krebscorps

Staralili

Kiesling

Schallquap

Leufeo

Mit Glück begegnet ihr einem dieser Pokémon als schillerndes Pokémon und auch ein schillerndes Ditto könnt ihr finden.

Pokémon Go: Let's Go Event: Wilde Pokémon

In der Wildnis tauchen beim Let's-Go-Event in Pokémon Go folgende Pokémon häufiger auf:

Digda*

Sleima*

Snubbull*

Krebscorps*

Staralili*

Vegimak*

Grillmak*

Sodamak*

Kiesling*

Schallquap*

Leufeo*

Unratütox*

Galar-Flunschlik*

Viscora

Pokémon Go: Let's Go Event: Pokémon in Raids

In Raids tauchen während des Let's-Go-Events in Pokémon Go diese besonderen Pokémon auf:

Raid-Stufe Pokémon Stufe 5 Voltolos (Inkarnationsform)* (bis 28. März 2023, 10 Uhr)

Lugia* (ab 28. März 2023, 10 Uhr) Mega-Raid Mega-Bisaflor* (bis 28. März 2023, 10 Uhr)

Mega-Simsala* (ab 28. März 2023, 10 Uhr)

* Ihr könnt diese Pokémon auch als schillernde Version fangen.

Pokémon Go Let's Go Event: Welche Boni gibt es?

Während des Let's-Go-Events in Pokémon Go sind mehrere verschiedene Boni aktiv. Hier ein Überblick:

Ihr könnt die Wunderbox schneller wieder öffnen .

. Fürs Verschicken gibt es doppelte Bonbons .

. Ihr habt eine erhöhte Chance auf Begegnungen mit XXS- und XXL-Meltan .

. Es besteht eine erhöhte Chance, einem Ditto zu begegnen.

Pokémon Go Let's Go Event: Aufgaben und Belohnungen der Sammler-Herausforderung

Auch eine neue Sammler-Herausforderung erwartet euch beim Let's-Go-Event in Pokémon Go. Wir zeigen euch nachfolgend, was ihr dafür tun müsst und was ihr dafür als Belohnung erhaltet.

Aufgabe Belohnung Fange ein Ditto

Fange ein Vegimak

Fange ein Grillmak

Fange ein Sodamak 5.000 EP, Begegnung mit Meltan

Des Weiteren debütiert mit dem Let's-Go-Event eine neue saisonale Spezialforschung: Mehr Details dazu haben wir hier für euch: Pokémon Go: Nichts wie raus und GO - Alle Aufgaben und Belohnungen der Forschung

