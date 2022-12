Pokémon Go: Raid-Tag mit Hisui Arktilas - Alle Infos zum Event

Zum Debüt von Hisui-Arktilas in Pokémon Go könnt ihr das Pokémon für begrenzte Zeit in Raids fangen. Und damit jeder eine gute Chance darauf hat, findet passend dazu ein Raid-Tag mit Hisui-Arktilas statt.

Wenn ihr das Pokémon eurem Pokédex hinzufügen wollt, solltet ihr diese Chance nicht verpassen. Aber: Der Raid-Tag mit Hisui-Arktilas findet nur am 24. Dezember 2022 von 14 bis 17 Uhr statt.

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr von diesem Event in Pokémon Go erwarten könnt.

Inhalt:

Welche Boni gibt es am Raid-Tag mit Hisui Arktilas?

Wie erwähnt, dauert der Raid-Tag mit Hisui-Arktilas gerade mal drei Stunden, aber in dem Zeitraum solltet ihr keine Probleme haben, einen Raid zu finden.

Währenddessen taucht das Pokémon in Raid-Kämpfen der Stufe 3 auf und es besteht eine erhöhte Chance, schillernde Hisui-Arktilas zu bekommen.

Davon abgesehen taucht das Pokémon in dieser Zeitspanne häufiger in Raids auf und wenn ihr die Fotoscheiben an Arenen dreht, erhaltet ihr bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr.

Welche Konter gegen das Pokémon am effektivsten sind, erfahrt ihr hier: Pokémon Go: Hisui Arktilas besiegen - Beste Konter

Viel Erfolg dabei, ein Hisui-Arktilas zu fangen. Und viel Glück bei der Suche nach einem schillernden Hisui-Arktilas!

